騰訊考驗300元大關　涉洗黑錢遭「創紀錄重罰」指控過重

港股連日來重挫，20000點、19000點關口位基本沒有任何阻擋。港股的壓艙石、被認為最穩健的騰訊（0700）昨日大跌超9%，市值一日蒸發3,600億港元。今日﹙15日﹚開盤再次大跌超8%，最低報305.2港元。值得注意的是，騰訊近日的暴跌伴隨着成交量的放大，這意味着拋售還在繼續。市場高度關注騰訊（0700）會否破位300元。

觸發騰訊股價大跌原因主要有二：

其一，《華爾街日報》報道，騰訊旗下微信支持涉嫌違反中國人民銀行的反洗黑錢規定，而面臨創紀錄罰款。

其二，「騰訊裁員」話題登上微博熱搜。流傳的說法是，騰訊此輪裁員比例將會高達30%-50%

再加上中概股遭血洗，港股市場氛圍承壓，疊加效果造成騰訊超跌。

針對《華爾街日報》報道針對騰訊涉違反反洗黑錢規定的指控，據悉，監管層嚴查是真，但是否達到報道的層級，很難如此理解。特別是騰訊不可能故意「留門」，如是管理工作疏漏，留有漏洞，監管層應會予以處罰，但否會像外媒所說如此嚴重——面臨創紀錄罰款，則不見得。

首先，事關反洗黑錢，中央歷來非常重視，騰訊絕不敢牽涉其中。而騰訊系多年來管理專業，不應如此粗陋。

微信支付是由騰訊公司與騰訊旗下第三方支付平台財付通(Tenpay)聯合推出的網路創新支付產品。2013年8月聯合發布微信支付。財付通從2011年開始就一直拿了由央行公布的非銀行支付機構許可證。該許可證有效期5年，也就是說每5年就會進行全面檢視，經審查後才延續牌照。這個審查應是嚴格的。去年公布的最新一批只有24家。所以，財付通「大問題」不至於，不然早有蛛絲馬跡。

此外，從公開報道可見，2020年四季度，財付通持續開展「反賭反詐」專項治理工作。2021年11月，在公安部刑事偵查局指導下，騰訊還組織發起「1107全民反詐日」系列活動。此外，財付通響應中國支付清算協會、央行和國家反詐中心號召，持續開展反詐騙、反洗錢活動。也就是說，騰訊系還是個反洗錢標兵。

其次，為保障國家金融安全，中央監管層從早幾年開始就非常重視預防和打擊洗錢活動。特別是2021年8月，央行發布金融機構反洗錢監管新規，新規在監管對象上，除原有的各類銀行之外，增加非銀行支付機構、網絡小額貸款公司等。去年以來，經常偶有新聞爆出，部分金融結構涉及此予以罰款。由此，監管層對反洗錢應一致在做例行檢查，但並不代表針對騰訊。

其三，從時間上看，人民銀行1月26日新聞，人民銀行、公安部、國家監察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、國家安全部、海關總署、國家稅務總局、銀保監會、證監會、國家外匯管理局等11部門近日聯合印發了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》。由中國人民銀行和公安部牽頭。或多或少造成一些聯想。

關於反洗錢，中國對此是非常嚴厲的，並且是寫入刑法的。騰訊不可能不清楚其嚴重性，更不會以此在灰色地帶遊走與政府周旋。而管理上是否存在疏漏，是有可能的。但「刻意為之」，和「有錯就改」，在監管層的判斷上是有差別的。比如阿里巴巴涉及的「二選一」不正當競爭、滴滴涉及的數據監管與國家安全，而且是「不顧監管層多次溝通，貿然赴美上市」。性質完全不同。

以此推斷，調查確有其事，但也屬例行。管理上有疏漏，會正常進行處罰，但應不至於是「歷史重罰」。前有阿里、美團，所以市場上都盯着騰訊。也足以見，市場的風吹草動，都是投資人的焦慮作祟。

而針對騰訊裁員的部分，相信只是是市場不穩情況下的一些「作料」。大廠裁員時有發生，經常進行業務板塊調整，實在無需放大。而今日亦有新聞報道，騰訊一位內部人士表示，「這次騰訊被傳大比例裁員的聲音明顯是被過渡放大了」，「之所以出現諸多誤傳，可能是由於當下行業大環境下行以及網路公司股價縮水，導致大家悲觀預期較重，但實際情況其實就是被過分解讀了。」

騰訊將於3月23日發布2021四季度及全年財報，拭目以待。但不論如何，不論是中概股的「血洗」，還是港股整體的脆弱性，亦加上拋售還在繼續，騰訊恐怕都將挑戰300港元關口。而如此低迷的市場情緒還會持續相當長一段時間。而這個期間內，任何微乎其微的市場消息，都會對股價起到被放大的殺傷力。