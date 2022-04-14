日圓跌至廿年低　中美利差十二年首現倒掛｜巨子一周點評

環球央行收水潮有加快跡象，美國公布上月CPI按年大增 8.5%，略高於市場預期的 8.4%，改寫 1981 年底以來最大增幅，本周加拿大及紐西蘭央行雙雙提前行動，一口氣加息半厘，是超過二十年來首次，美聯儲加息收步伐亦將更為進取。



亞洲貨幣受壓，特別是多次重申維持貨幣寬鬆政策不變的日本，日圓匯率跌至20年低點，每百日圓兌港元最新報6.20，另外，美國債息抽升，超越同樣年期的中國國債，是2010年以來，首次出現美國國債利率高於中國的情況。環球匯債市場面對逾十年一遇的變化，為環球資金流掀起新一輪轉向。



1、中美十年期國債利差倒掛 人民幣貶值壓力巨大｜巨子點評

中國經濟長期向好，A股處於低位等因素並不意味着投資中國能得到更多收益。所以接下來一段時間，資本外流，人民幣匯率貶值是大概率事件。（了解更多）

２、中國一季度進出口貿易穩中有憂 疫情是一大變量│巨子點評

鑑於上海的疫情仍未實現動態清零，上海又是中國主要的汽車生產基地和貿易港口。因此，3月進出口數據不及預期的增速形勢極有可能蔓延至4月。（了解更多）

3、超級通脹即將到來 美國經濟衰退似乎不可避免｜巨子點評

美國正處於惡性通脹之中，原油和糧食價格居高不下，將讓今天的美國人回憶起上世紀八十年代前後出現過的超級通脹。（了解更多）

４、中國時隔八個月再發遊戲版號釋放哪些信號｜巨子點評

相比於2021年每批版號擁有近百款遊戲，這批版號的體量縮水了一半，這也意味着未來遊戲版號將越發稀缺，過去那種「換皮遊戲」大行其道的做法，未來將很難再獲得新遊戲版號。（了解更多）

5、特斯拉兩大新工廠投產 馬斯克要拿全球車市兩成份額｜企業熱評

在中國市場上，以目前消費者對於電動汽車的接受度，特斯拉在中國市場達到每年兩百萬台的「小目標」，最快也就是2025年就將發生的事情了。（了解更多）

6、騰訊持續回購股票釋放哪些信號｜企業熱評

不同於另外兩家企業阿里、小米公布的大額回購計劃，騰訊並沒有公布明確的回購計劃，這種「只做不說」的護盤手法，從股價走勢來看，效果反而好於阿里和小米。（了解更多

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7、騎士日收入過萬 順豐同城股價卻難挑戰前期高點│企業熱評

結合上海疫情防控政策升級後，消費者對騎士的打賞金額不斷加碼的行情來看，疫情下的同城配送業務已成「剛需」，該業務量的暴漲必然會給即時配送平台帶來短期暴漲的紅利，甚至會延伸至4月，以及5月。（了解更多）