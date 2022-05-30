保監局︰跨國險企高層「打探」防疫措施走向　有意下半年訪港

撰文：顧慧宇
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本港掀移民潮，加上嚴謹的防疫措施，不少行業面對人才流失情況，保險業也不例外。保險業聯會近日發布的調查發現，13家以本港作為區域或環球團隊基地的大型或跨國公司中，逾30%（4家）正考慮將團隊遷離香港。保監會主席姚建華表示，保險行業人才流失明顯，相信與移民潮有較大影響，加上經濟疲軟，以及疫情防控措施，令國際人才難以來港，部分外籍從業員也可能由於家庭因素而選擇離開香港。

保監會主席姚建華（前）相信，保險業人才流失與移民潮有較大關係。﹙梁鵬威攝﹚

業界冀長時間隔離 非常設安排

不過，他認為，隨著疫情受控，防控措施未見進一步收緊，有大型保險公司高層有意下半年訪港。姚建華續稱道，近期有本身在香港有業務的大型保險公司的香港區主席及行政總裁，為總部的高層「打探」香港下半年的防疫措施走向，若果不是太過嚴謹，會計劃前來香港。故此若果措施能夠進一步放寬，將會有更多相關人員團隊來港。

他又指，當局一直和業界保持溝通，並收集意見向港府反映，跨國人員需要在亞洲各地來往工作，較長日數的隔離會帶來不便，不想成為常設措施。即將接任的新政府目前仍待接觸，但相信會了解行業訴求。

至於保監局，去年內部員工流失率達16%，相較2020年幅度擴大5個百分點。姚建華表示，表示，保監局內部執法及紀律調查方面的人才外流明顯，相信和保監局加強紀律調查、聆訊及處分工作有關，導致執法及調查人才流失至私營公司。同時，風險為本資本制度目標為2024年上半年實施，也導致局內精算人才的流失。另外，也有員工移民海外。

保監會行政總裁張雲正（右）透露，保單持有人保障基金年內將有諮詢。﹙梁鵬威攝﹚

調整保費徵費 仍處收集數據階段

姚建華認為，保監局要挽留人才，單靠提升薪金水平，並不足以與私人企業「比拼」，故此有意透過提升福利來增加對人才的吸引力，措施如提升在家工作的彈性，醫療福利及假期的增加等，預計能在6月推出落實。

保監局行政總裁張雲正預計，保監局預計今年會錄得小幅盈利，主要原因是人才外流導致的員工成本下降，另外還有因防控措施未能外訪宣傳的成本節省，而非業務穩健所致。未來數年若果能夠聘請到足夠的員工，預計將錄得虧損，但料虧損會逐步收窄，而最終達至收支平衡。保監局財政獨立，不能長期依賴政府資助。

對於會否因此調整保費徵費，張雲正表示，過往兩年受疫情封控影響，業界內地客生意大幅下跌，但業界推動網上銷售，並推出年金等保障性新產品，令去年保費收入能夠基本恢復2019年疫情前的水平。就徵費目前仍處於收集數據階段，會再作出檢討，強調徵費需要具備可持續性、公平及可運作性。

保單持有人保障基金已討論多年，張雲正指今年內會啟動公眾諮詢。﹙梁鵬威攝﹚

保單持有人保障基金年內諮詢

保單持有人保障基金已討論多年，旨在針對保險公司無力償還風險向投保人提供賠償。張雲正表示，參數已接近收齊，今年內會啟動公眾諮詢，完成後才能落實法例。十多年前已經就此進行研究，當時定下的保障上限為100萬元，首10萬元可獲百分百保障，超過10萬元的部分可獲80%保障。由於時間相隔較長，他相信保障上限及基金規模等可能會有調整，但幅度不會有太大。

至於大灣區售後服務中心，張雲正透露，近期有進展，有信心今年內會進一步推進進展。目前政策已定，運行框架則仍需時落實，細節上例如線上線下運作安排，服務範圍是否包括資金跨境轉換，人員的管理及服務實體組成等，均需要內地及港澳三地4個機構（廣東銀保監局、深圳銀保監局、香港保監局及澳門金融管理局）的協商及同意，再上交中央。

他指出，過去兩年疫情導致中港封關，更體現該中心落實的需求。該中心作為保險互聯互通的第一步，落實存在挑戰，但有利於日後互聯互通的進一步推進。

泰加保險突然通知的士業界退保，7000架的士保單受影響。（余俊亮攝）

願與保聯會檢討汽車保險退保通知期

另外，前的士保險龍頭泰加保險，早前突然通知的士業界會在7日通知期後退保，引起市場混亂，的士業界苦不堪言。張雲正表示，保監會願意就7日汽車保險退保通知期條款，有否需要調整，與保險業聯會商討。

張雲正認為，突然間大量的士7日內被退保，情況並不尋常。7日退保期通知，為現時保險業聯會與業界共識下達成的最短退保通知期，若果調整影響範圍較大，因影響的不單只是的士保險，而是整體運輸保險行業，故此必須平衡各方利益，再決定是否需要作出調整。這方面並沒有特定時間表，也不會急於落實結論。若果最終業界就相關議題達成共識，保監會會予以支持。

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