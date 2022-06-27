上市公司商會倡香港設「科技板」　主力吸納內地科企上市

今年《財政預算案》指出，政府正研究容許「先進技術且具規模」，但未有盈利及業務支持的科技企業來港上市。上市公司商會主席梁嘉彰表示，香港有需要設立「科技板」，可以先尋覓幾家最優質的內地高科技公司前來香港上市，其在上市後若能有良好表現，可以由此作為基準，吸引更多該類內地公司前來上市，預計該類公司潛在數目至少有一兩百家。



梁嘉彰表示，香港、上海及深圳可形成互補關係，香港可吸納不能在上海及深圳上市的科技公司，前來上市。隨著內地經濟繼續轉型並出現新增長點，如數字化經濟、人工智能、量子計算、軟件等，期望香港資本市場也能隨之吸納這些新興科技公司前來集資。

早前商湯被美國制裁，唯最終仍在港成功上市。梁嘉彰表示，這是個很好的例子，香港需要做的是「believe the market」，包括被制裁、會否有投資者理解新科技等等問題，都可以放在市場上，由市場自己做包括定價等決定，過多的憂慮只會令香港資本市場發展停滯不前，錯失良機。

梁嘉彰表示，隨著內地經濟繼續轉型並出現新增長點，期望香港資本市場也能隨之吸納這些新興科技公司前來集資。（歐嘉樂攝）

商湯在港成功上市證明需「believe the market」

曾為摩根大通（亞太）董事總經理的梁嘉彰，在離開摩通後成立專注於以色列深層科技公司的風險投資基金MizMaa。被問及港「科技板」則能否吸引外資科技公司如以色列公司，來港上市，她回應稱， 目前香港最容易吸納到的是來自內地的科創公司，因投資者會比較了解包括投資風險等。但這不等於要放棄在中國有業務或市場的外資公司。

她不預計會有大量的以色列科技公司來港上市，因這類公司大部分業務或者市場都集中在歐美，中國可能只佔少數，加上現時地緣政治問題，在其觀念中，香港已經融入中國，故此相較香港，更傾向在紐約或倫敦上市。

梁嘉彰認為，香港最容易吸納到的是來自內地的科創公司。（美聯社）

不預計會有大量的以色列科技公司來港上市

梁嘉彰表示，高科技公司往往在創業初期未實現盈利，但有正收入，毛利也較高，需要透過上市集資來投資於研發工作。參考該類公司在美國上市經驗，為透過收入倍數來計算市值，而非盈利，香港可為該類公司度身訂製相關上市機制。

她指出，單靠私募基金，只能令小批量的公司受惠，因投資至回報往往可能長達十年，若能透過上市途徑集資，透過市場為其估值，預計能令大批量優質的公司受惠。

至於相關「科技板」的投資者教育工作，梁嘉彰表示，新興科技公司市場定價會由機構投資者制定，而非散戶，機構投資者會有充足資源去研究及分析，並出版相關報告，散戶便可參考這類資訊，由此作出投資決定。