碧桂園單月兩度抽水　手握3000億元授信　分析師：政府包底意味濃

中國政府對房地產企業相繼發出「三枝箭」打救債務危機，特別是在股權融資方面。內房股趁政策暖風，刺激股價反彈後，積極配股抽水「自救」。當中民企龍頭碧桂園（2007）在短短一個月內兩度配股，集資逾80億元，償還債務。有地產分析師認為，內地政府連番出招，助內房化解債務難關，特別是要求銀行批准對貸款延期，政策包底意味濃。



碧桂園在昨日宣布配售17.8億股，配售價2.7港元，較前一日收市價折讓14.83%。融資淨額47.41億元。翻查資料，碧桂園在11月15日亦曾配股集資，當時配售14.63億股新股，集資額39.21億元。因此今次配股，是集團一個月內第二度配股，抽水額超過80億元。

中國政府對房地產企業相繼發出「三枝箭」打救債務危機，(資料圖片)

兩次配股大不同 今以全日低收市

比較兩次配股時的股價走勢，碧桂園上次配股時，是連續八日陽燭收市，累計升幅接近兩倍後，才公布趁高配股。當時配售價每股2.68元。宣布配股後首日，股價雖明顯受壓挫最多15%，不過仍能險守配股價2.68元。其後數日股價持續受壓，最低回落至2元左右水平，跌勢終見喘定。

然而今次配股的情況略有不同，首先，配股前，碧桂園股價則未見特別炒高，在過去五日股價只是輕微累升不足4%。然而，今日落實配股消息後，股價沽壓較上一次明顯，碧桂園以全日最低位2.68元收市，略為跌穿配股價2.7元，意味剛承接配股股份的投資者，即日已經錄得帳面虧損。至於同系物管公司碧桂園服務（6098）今日股價亦挫逾10%。

有地產分析員認為，今次碧桂園在短短一個月內再度配股，並非意料之外，原因是內地政策取態，近期明顯是鼓勵企業進行股權集資「自救」，在內地A股市場上，近日已經有10多間企業進行配股等集資活動。

雖然碧桂園今日股價失守配股價，不過有中資行地產分析師的看法並不悲觀，反而認為，進取的投資者，可以趁股價調整時，低位吸納。原因是內地政策方向明顯轉向，相繼發出「三枝箭」政策支持內房融資，中央包底意願強。

「三支箭」政策 力撐房企「不躺平」

碧桂園一個月內兩度配股，抽水額超過80億元。（碧桂園）

事實上，自中共在上月順利完成二十大任命後，對內房債務問題的支持政策可謂密鑼緊鼓。在11月8日，人行再射「第二支箭」，對於內房的發債集資方面加強支援。人行行長易綱當時表明，為民企發債提供風險分擔。之後，中證監再發出救市「第三箭」，政策集中在內房股權融資的重啟上，推5項措施將允許符合條件的房地產企業實施重組上市，並恢復上市房企和涉房上市公司再融資。除了A股股權融資外，中證監還同步調整了房地產企業境外市場上市政策，恢復以房地產為主業的H股上市公司再融資，協助內房「撲水」自救。

該中資行地產分析師表示，內地連環出台挽救內房債務問題的招數，特別是要求銀行「網開一面」，對房企的開發貸款進行延期一年，「情況相當於政府對企業債務「包底」；「最利好的是一班未有「躺平」，仍然積極籌錢還債的內房企業」；例如是碧桂園、龍光（3380）、旭輝（0884）及合景泰富（1813）等。

分析師表示，內地連環出台挽救內房債務問題的招數，特別是要求銀行「網開一面」，對房企的開發貸款進行延期一年，最利好的是一班未有「躺平」，仍然積極籌錢還債的內房企業」；例如是碧桂園、龍光(3380)、旭輝(884)及合景泰富(1813)等。（中新社）

短債規模不足50億 配股資金足以還債

此外，從碧桂園的債務結構分析，今次連環配股後，碧桂園在一個月內已經取得80多億元資金，足以償還短期債務。分析師表示，碧桂園要償還的短期債務，約為6億美元（折合46.77億港元）的境外債，正好與今次最新配股所籌得的資金量相若。未來一年，碧桂園都未有大額境外債務需要償還。

碧桂園雖為民企，但是屬藍籌股內房，而且是一年銷售額超越5,000億元的行業一哥，分析師又指出，內地的政策已經有明顯轉向，中央政府認清了內房對宏觀經濟的重要性，亦希望有政策幫助多間內房還債，特別是民營內房，目標亦自然會落在行業龍頭身上。

在近期內銀對房企的一連串授信融資中，碧桂園分得的金額最多。據初步統計，碧桂園這一輪共獲得逾3,000億元意向性綜合授信支持。(資料圖片)

手握逾3000億元授信額

在近期內銀對房企的一連串授信融資中，碧桂園分得的金額最多。據初步統計，碧桂園這一輪共獲得逾3,000億元意向性綜合授信支持。當中包括日前碧桂園與順德農商銀行簽署戰略合作協定，銀行向集團提供總額不超過200億元人民幣的意向性綜合授信，支持企業合理的融資需求。自11月24日以來，碧桂園已經與工商銀行（1398）、農業銀行（1288）、中國銀行（3988）、郵政儲蓄銀行（1658）、中信銀行（0998）、廣發銀行、浦發銀行、光大銀行（6818）、順德農商銀行、珠海華潤銀行等10家銀行簽署戰略合作協定。

翻查中期業績，截至2022年6月30日，碧桂園的總有息負債餘額為2,936.8億人民幣。分析指出，碧桂園今次取得的授信額，相信已經足以償還有息債務。