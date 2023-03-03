兩會前瞻｜監管機構換帥　傳「強硬派」掌中證監　分析指有益無害

2023年中國政協、人大會議，即俗稱的「兩會」，將於本周六（4日）及周日（５日）開幕。與往年不同，主管全國財金監管的中國人行、銀保監會及證監會三大監管機構，將有新領導人上任。市場消息傳出，有「金融屠夫」之稱的吳清將執掌中證監。適逢今年是內地資本市場註冊制度的重要改革，有分析師認為，若有作風強硬的人物領軍，有利法規落實，亦不擔心會損害市場氣氛。



擔任中國政府總理十年的李克強，料將最後一次主理政府工作報告。（新華社）

今年「兩會」將進行五年一次的中國國家機構和全國政協換屆，將公布領導層的重要人事任命，包括總理在內的政府和政協領導人職位。擔任中國政府總理十年的李克強，將最後一次主理政府工作報告，外界預期中共政治局常委排名第二的李強，將接替李克強出任總理。而他首次對外正式接受訪問，料會在兩會的最後一天，屆時料在總理記者會上回答中外記者的提問。

三大金融監管機構領導，包括人民銀行、銀保監會、證監會、發展改革委員會等將換新班子。（資料圖片）

三大金融監管換掌舵人

三大金融監管機構領導，包括人民銀行、銀保監會、證監會、發展改革委員會等將換新班子。據市場消息傳出，人行行長易綱將退休，由現任第二十屆中央候補委員的中信集團董事長朱鶴新接替，他財金監管經驗豐富，在2018年已經擔任人行副行長。

銀保監會主席，料由現時的中證監主席易會滿接替。易會滿出掌中證監前是工商銀行的董事長，已在銀行體系從事約35年，熟悉商業銀行的經營及監管政策發展。自2019年出任中證監主席後，他推行多項資本市場改革，包括推出上海科創板、擴大外資投行在境內的投資准入及推進股份註冊制。

市場消息料有「金融屠夫」之稱的吳清將執掌中證監。（資料圖片）

市場料「金融屠夫」執掌中證監

負責監管證券行業的中證監，據悉將由吳清掌舵，他在擔任證監會證券公司風險處置辦公室主任期間，嚴打「老鼠倉」，並處理了券商風險危機，因作風強硬，而遭市場號稱「金融屠夫」。

洪灝：有利落實證券法 無損投資氣氛

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝接受訪問時指出，今年內地資本市場推行股票發行註冊制的重大改革，認為倘若是由一位作風強硬的人物來執掌中證監，對市場發展及監管「可謂是福音」！可助加強證券法規的落實及執行，對於市場發展是有利的，亦認為不需要過分憂心會對投資氣氛造成損害。

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝接受訪問時指出，今年內地資本市場推行股票發行註冊制的重大改革，認為倘若是由一位作風強硬的人物來執掌中證監，對市場發展及監管「可謂是福音」！（資料圖片）

註冊制是指企業發行股票時，將各種資料提交給相關機構進行申報，監管機構對企業所送報告進行審查，不進行審核，最終企業發行的價值交給市場來決定。中證監早前表明，這次全面實行註冊制，標誌著註冊制推廣到全市場和各類公開發行股票行為，在中國資本市場改革發展進程中具有里程碑意義。

經濟師關注人事變動令發債放慢

在經濟政策上，官方料在兩會上訂下今年GDP增速目標、財政赤字設定、房地產政策等經濟政策訊號。同時，亦會就各種產業政策訂框架，其中基建投資是中國第二大經濟增長引擎，不過有經濟師指出，眼前的問題是基建投資何時會變成實際的建造活動。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈指出，在投資資金方面，今年新發行的地方政府專項債券並沒有在年初就提前發行。數據顯示新債券發行速度較往年慢，會影響基建投資的增長，因半數以上的專項債券會用於基建項目。（資料圖片）

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈指出，在投資資金方面，今年新發行的地方政府專項債券並沒有在年初就提前發行。數據顯示新債券發行速度較往年慢，會影響基建投資的增長，因半數以上的專項債券會用於基建項目。

對於發債步伐放慢，她認為情況可能與政府官員出現變動有關，因基建規劃會涉及不同的政府部門。另一原因或是疫情因素令2022年財政赤字擴大，佔GDP的8-9%，導致政府減少財政支出及更選擇性的推行基建項目。在此情況下，基建未必成爲經濟增長的動力，拖慢中國今年經濟增長。

財政部長劉昆介紹中共二十大重大決策部署時表示，去年，中國實施大規模增值稅留抵退稅，累計退到納稅人帳戶的增值稅留抵退稅款約2.46萬億元人民幣（約2.78億港元），超過2021年全年辦理留抵退稅規模的3.8倍。2023年，財政收入由此受到的影響將明顯減小。他又指到，經濟恢復基礎尚不牢固，財政收入存在較大不確定性。不過，近年來政府壓減開支，騰出更多的財政資源，支持保基本民生。