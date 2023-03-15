SVB倒閉｜系統性風險仍存　市場過份樂觀　學者：核心問題未解決

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）於上周五（10日）倒閉，引發投資者對美國銀行體系的關注，更有人擔心，「雷曼兄弟」事件重現，全球或會爆發如2008年金融海嘯般的危機，進一步波及香港。



有學者直言，雖然目前市場情緒樂觀，但再次出現如2008年金融海嘯的風險仍存在，需要時間觀察。不過香港銀行出現類似SVB的情況機會不大，但市場可作為參考及三思。



流動性出問題 「蝕本價」賣產令市場失信心

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）及Signature Bank接連倒閉，其中一個原因與銀行「投資」出問題有關。新冠疫情下市場掀起科技股及初創企業的投資熱，而矽谷銀行就成為輕初創公司資金停泊的港灣，2020年和2021年，矽谷銀行的新增存款將近1,300億美元，並將大部分資金買入美國長期國債及MBS （不動產抵押貸款證券）。

聯儲局過去一年不斷加息，債價下跌，加上有分析指，SVB爆煲導火線是評級機構穆迪預告，將會調低SVB母公司等評級，多間風險投資基金要求初創企業盡快提款，銀行無法周轉，不得不以「蝕本價」賣出債券，首季出現18億美元的稅後虧損。

由於資金已投資於流動性低的債券，加上存款持續被提取，當出現虧損時，市場就擔心銀行面臨資不抵債，大批客戶同時取回資金，單單上周四（9日）單日發起的提款達420億美元，結果使銀行無力償還到期債務，由原先擔心，變成真正的資不抵債。

市場對加息預期急轉變，觸發對利率最敏感的兩年期國債，在三日間急挫一厘，創出自1987年股災以來最大跌幅。（Getty Images）

學者：利率正常化 持續加息反不利銀行

一間全美第16大銀行出事，市場關注矽谷銀行爆煲後對業界有何打擊，更憂慮出現骨牌效應。香港城市大學客座教授、香港銀行學會高級顧問陳鳳翔接受《香港01》訪問時解釋，要叫停骨牌效應，方法有如英國政府找滙豐（0005）任白武士，「咁市場就唔會再擔心下一個（有問題）嘅係邊個。」

至於美國的做法，他認為當局只係確保存款沒問題，但系統性風險仍然存在，市場繼續推測下一間「出事」的銀行，「市場會按市價計數，見你（債券投資）出現帳面虧損就擔心......雖然存款冇問題，但作為投資者或其他公司，會擔心投資有損失。」

他坦言，加息會推升銀行短期資金成本，「加息不利銀行，減息有利銀行，之不過過去十幾年減到零利率先會相反。」過去一年美國聯儲局大幅加息，累計加幅達4.25厘。他進一步解釋，對銀行資產負債表而言減息是好過加息，「存款係短期資金，買債、貸款、30年的樓房按揭，都係屬於長期，當加息嗰陣長期利率波動唔大，但短期（資金）好快就出現波動，所以加息，金融機構係易受傷。」

陳鳳翔直言，2008年金融海嘯風險存在（資料圖片）

因此目前市場認為聯儲局或因今次事件而減慢或暫停加息，是有助舒緩市場情緒，「原來美國嘅銀行，好多資產都係買債，加息影響債價，所以呢兩日大家都希望佢唔好再加，呢個係舒緩過度加息，令金融體系唔安穩嘅方法之一。」

雖然如此，但他直言，2008年金融海嘯風險存在，目前美國政府「會救存戶」的演繹，及市場「唔再加息」的預期，令大家覺得好安樂，信心提升下股市亦隨之反彈，「但咁先反而令人擔心，因為核心問題未解決，存戶冇問題，但投資者呢？買咗（SVB）銀行債券嘅公司又點？」

港銀如SVB爆煲風險細

雖然美國聯儲局宣布一項為存款機構提供必要的流動性新貸款計劃，由財政部提供250億美元資金設立，「係咪無條件拎到？咩人可以拎到？依家市場樂觀得不合理，要睇多幾日。」

至於本港銀行，他認為出現相關風險的機會是有，但機會較少，主要因為本港零售銀行業務多元化：又指出即使規模較細的銀行，背後股東的實力強勁，不似美國資産規模達5億美元的銀行就有2,000多間。金管局亦持續監測銀行的業務及貸款，如針對內地房地產的貸款水平，「以我經驗，政府有關注嘅多數唔會出事，反而係政府冇留意到，好似SVB個問題咁，先會有問題。」