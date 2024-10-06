1分鐘學會在Windows電腦上 輕鬆找回Wi-Fi密碼：勾選顯示字元
撰文：T客邦
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有時候在咖啡廳、飯店、餐廳等公共環境使用 Windows 電腦連接 Wi-Fi 無線網路後，被身旁的親友詢問該場域提供的 Wi-Fi 密碼，但卻一時想不起來密碼是多少時，不妨利用 Windows 電腦快捷鍵叫出執行視窗，並透過幾個簡單操作步驟來快速查詢目前連線的 Wi-Fi 網域密碼。
輕鬆找回Wi-Fi密碼
步驟 1：首先在鍵盤上同時按下「Windows 鍵 + R 鍵」來叫出「執行視窗」。
步驟 2：接著在輸入欄中鍵入「ncpa.cpl」，並按下「確定」。
步驟 3：下一步在「Wi-Fi 類別」上按右鍵，並選擇「狀態」選項。
步驟 4：再來選擇「無線內容」。
步驟 5：接著於最上方切換到「安全性」。
步驟 6：最後勾選「顯示字元」，便能看到當下連線的 Wi-Fi 網域密碼。
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