【打工仔新手報稅教學】申請「稅務易」帳戶10分鐘內無痛網上報稅

「不報不報，還需報」，初出茅廬的打工仔最近有封綠色信封等候你！沒錯，就是稅局的報稅表格，相信不少報稅新手也跟我一樣，看到全英語的6頁表格感到不知所措。沒打緊，網上報稅幫到你。

網上報稅可說是一勞永逸，因為只要完成一次後明年將不必再填大量資料便能再報。而新手首次申報，先要申請一個「稅務易」帳戶。進入稅務易的網站，按下『立即開立/登入「稅務易」帳戶』 選項，然後便可以申請「稅務易」通行密碼，填上身份證號碼及報稅編號，報稅編號已印在報稅表格第一頁上方位置。提交後，在兩天工作日便會收到啟動密碼的信件。

點圖看詳細步驟：

收到通行密碼後再次進入稅務易的網站，選取登入並填寫報稅編號和通行密碼，完成後網站會要求你設立個人報稅編號和通行密碼，新的報稅編號是永久性，登記程序一經完成就不能更改，我建議大家先用紙筆記下。最後，填寫帳戶資料，包括電郵地址和電話號碼，稅務易帳戶便成功建立。

查看一下稅務狀況，你會發現自己有一份報稅表格仍未提交，正式報稅的時候來了！整個報稅約花10分鐘，步驟亦非常簡單，先填寫個人資料並選擇報稅表，顯而易見作為新手，薪俸稅是必然選擇。

由於是首次報稅，薪俸稅表格中的受僱資料基本上已自動填寫，資料無誤便可繼續。 在申請扣除版面，大家便要拿出計算機了，因為我們需要在第四項填寫強積金供款金額，除非曾修改供款百分比，否則一般強積金供款是薪金的5%。另外，若然有捐款也可填寫總金額作扣稅之用。

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記得填寫強積金供款金額。

完成後便可閱覽「估計應繳薪俸稅款額」，大家便略知自己稅款，最後記得再次輸入新的通行密碼作簽署核實。電子化報稅將我們的個人資料通通記下，日後再報稅只需要更改和補充新的資料便可，可以跟繁複的報稅表說聲 BYEBYE！