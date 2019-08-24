【白鹿襲港】兩大必備天氣手機App　超簡易教睇颱風強度

強烈熱帶風暴「白鹿」將於周末期間影響台灣南部至中國東南沿岸一帶，明日更會增強成颱風並進入本港800公里範圍，並進一步靠近香港，預料會有驟雨及狂風雷暴。究竟「白鹿」對香港將有多大影響？小編整合天文台網頁資料，看看端倪。

白鹿路徑圖。（天文台圖片）

在香港天文台網站，有一個名為「熱帶氣旋」欄目，內裏有「熱帶氣旋位置和路徑圖」，以及「熱帶氣旋路徑概率預報」。根據路徑圖，正集結於台灣高雄東南面的白鹿，正向西北移動，時速約28公里，中心附近最高持續風速則每小時 90公里；預料「白鹿」明天（23日）會進入本港800公里範圍，並增強成颱風，中心附近最高持續風速亦會增加至每小時120公里，之後更會繼續逼近香港，並在約400公里處登陸。

「白鹿」來勢兇兇，但究竟會否令香港懸掛今年第二個八號風球？首先，雖然「白鹿」中心附近最高持續風速會增加至每小時120公里，惟天文台考慮發出八號信號時，會參考由8個參考測風站組成的網絡錄得的風力資料，而當半數或以上測風站錄得或預料錄得的持續風速，達到每小時63至117公里，且風勢可能持續時，便會發出八號信號；三號信號則是每小時41至62公里。

天文台發出三號及八號信號的參考指標。（天文台圖片）

此外，「白鹿」的路徑亦會影響強度。根據天文台「熱帶氣旋路徑概率預報」，「白鹿」只有最多一成機率正面襲港，加上「白鹿」即將橫過台灣，令其強度加添變數。

無論如何，天文台已預計周六（23日）及周日（24日）有狂風驟雨及雷暴，下星期亦接連有雨，小編向大家推介兩個必備天氣App，快人預知天氣一步，理想達到。

「我的天文台」：

作為香港人，首先必備的當然是香港天文台研發的「我的天文台」App。這個App除了可以接收一般天氣、驟雨風暴警告外，還可以查看風暴預測路徑、分區天氣、降雨量，更有地球天氣，是居家旅行必備app。

android版：https://bit.ly/2zf6S4v

ios版：https://apple.co/30pHvsP

「Windy」：

「Windy」同樣可以查看風暴資訊、路徑、降雨量、全球天氣及分區天氣等，但比天文台更詳細的是，只要把地圖放大並點擊你關心的位置，便可看到當個地點的溫度、風速、雨量及天氣預報。

android版：https://bit.ly/29zr2Mk

ios版：shorturl.at/bELQ1