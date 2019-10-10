【周杰倫演唱會2019公售】Klook搶飛攻略！做足3重點提升成功機會

【周杰倫《嘉年華》演唱會香港站公售搶飛攻略】2019年尾周杰倫《嘉年華》演唱會正式展問，而且更在10月11日正式公開售賣，記者根據上次優先售的經驗後，綜以下3大重點提升搶飛機會。

周杰倫《嘉年華》2019年巡迴演唱會香港站早前已經舉行了信用卡優先售，不過如果上次搶不到飛的fans，可以在10月11日（五），有又機會於公售搶票。亦因為今次與一般演唱會的售賣方式不同，並非一般Urbtix、Cityline等，而是KLOOK app內購買。記者就因應上次同樣於KLOOK優先售的經驗，再為大家綜合三大重點，提升搶飛機會。

信用卡優先售成功個案（按下圖放大）

重點1 搶飛前必做以下步驟（點圖放大）

原來要訂周杰倫《嘉年華》演唱會香港站飛，必須按入Klook的banner廣告，但原來若果你手機app並是使用「繁體中文」，這個banner是永遠不會出現的！馬上跟下圖3 steps 做好設定！

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重點2 必要知道購步驟（點下圖放大解說）

由專門售賣旅遊有關產品的Klook app內購買，而購買方法亦都有別一般搶飛，而是利用「排隊」方式。最好瞭解一些重要注意地方，提升搶飛機會。

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重點3 提早調校時間

雖然早上11點才開始搶購，最好早30分鐘至1小時，調節倒數時間。用幾台手機或iPad同時開，便會看到其倒數時間不一，最好就不斷多機開app、關app來調校最快倒數完成，隨時因為快了1－2秒而令搶購機會大幅提升（排前多幾千位都已經很好）。

（可按下圖放大解說）

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