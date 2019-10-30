Gmail排定時間傳送功能　打工仔「扮工」秘技．Android、iOS教學

Gmail 延時、預定時間發送功能已經可以在 Android、iPhone 及電腦桌面版的 Gmail 中使用，打工仔毋須為了遷就「腦細」們奇怪的要求，就算清晨 7 點或者半夜 3 點要 send email，只需自行預設排定時間電郵就可以搞掂。

Gmail 不論是 Android、iPhone 版本或者在電腦瀏覽器中開啟，已經可以正式使用「排定傳送時間」新功能。若果大家工作上要跟海外的同事合作，既不想自己工作時間發出電郵，然後等對方可能大半天以後才開電腦隨時淹沒在其他不重要的電郵之中；自己也不希望捱夜發送電郵的話，這個功能其實非常實用。

Gmail 排定傳送時間操作方法（按圖放大）

記者以上的操作以 iPhone 版 Gmail 作示範，Android 上的操作原則上相同。大家在排定 Gmail 傳送時間後，若果想進行更改，可以根據以下方法操作。

Gmail 更改排定傳送時間操作方法（按圖放大）

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活用「排定傳送時間」功能，大家可以將預先完成的工作，在適當的時間傳送給同事；另外，亦可以將重要的日子必須傳送的電郵，例如在對方生日、喜慶日子道賀的電郵，預先設定避免自己忘記，實在是一項非常實用的「扮工室」技巧。