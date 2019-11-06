英國下議院報告倡BNO港人有居英權（附續領教學＋申請要求整合）

擁有BNO的人注意！英國下議院外交事務專責委員會發表報告，建議英國政府向持有BNO護照的香港人，賦予居英權。如果持有的BNO已經過期，可以參考文中方法續領。

英國下議院外交事務專責委員會報告指出，深切關注香港6月以來發生的社會事件，認為「一國兩制」正被侵蝕，高度自治受威脅，特別是法治領域。報告強調，《中英聯合聲明》具有法律約束力，在國際有重要意義，又關注英國法官在港的工作有否影響英國聲譽，避免英國被指控有份損害法治。

報告原文可按此瀏覽。

英國下議院外交事務專責委員會發表報告，建議英國政府向持有BNO護照的香港人，賦予居英權。（資料圖片）

BNO如何續領？

此建議未知最後會否獲接納，但曾申請BNO的人，可按此網上續領BNO，申請步驟大多是選擇題，5至10分鐘就能完成，之後以 Visa 或 Master 信用卡付款，並上載個人相片即可，詳情如下圖：（按小圖放大看）

+ 7 + 6 + 5

至於相片要求，以及有什麼文件需要寄到英國，可參考下文連結教學：

英國上議院口頭通過動議 呼籲給予港人第二國籍

其實英國上議院上月通過了無約束力動議，呼籲英聯邦國家給予香港居民第二公民身份，上議院議員奧爾頓（Lord Alton of Liverpool）亦期望首相確認，向港人提供全面英國公民身份並無法律障礙，以及表明是否會為香港居民制定全面的國際解決方案。

英國國會上議院上月通過無約束力動議，呼籲英聯邦國家給予香港居民第二公民身份。（資料圖片）

當時香港政府回應指，外國議會不應以任何形式干預香港內部事務，稱《中英聯合聲明》中所載國家對香港的各項基本方針政策已落實並體現於《基本法》，「自回歸以來，香港特別行政區一直嚴格按照《基本法》的規定實行『港人治港』、高度自治，充分體現『一國兩制』得到全面和成功落實」。未知在近日的爭議聲中，英國及中國能否解決這個歷史遺留下來的問題？