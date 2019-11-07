1.4億獎金六合彩今晚攪珠　機率最高號碼連10大幸運投注站一文睇

「機會嚟喇，飛雲！」今晚（11月7日）攪珠的2019年第123期六合彩，若能一注獨中，估計可獲得1.4億元獎金，「食粥食飯睇呢鋪」。還在為揀選號碼十五十六？其實馬會網頁可以查詢以往攪珠結果，讓小編整合一下過去億元以上獎金攪出號碼，以及歷年十大最幸運投注站吧！

億元攪珠最幸運號碼

不計今次，馬會歷年共有10次1億元以上頭獎獎金攪珠，其中8次都有人中頭獎），近3次更期期有人中，當中32共被攪出4次，是最幸運號碼，30、40、43及49號則各被攪出3次，僅次於32。

（資料圖片）

各期億元獎金攪出號碼如下：

2019年4月20日

28、30、32、37、39、47，特別號碼23

2018年1月11日

3、29、31、43、47、49，特別號碼19

2016年7月22日

10、11、22、41、44、46，特別號碼35

2016年5月10日

20、26、28、32、40、45，特別號碼43

2016年5月5日

6、7、12、15、27、36，特別號碼29

2016年3月1日

11、16、19、21、30、33，特別號碼31

2014年9月13日

3、12、40、43、48、49，特別號碼32

2014年9月9日

7、25、27、36、39、42，特別號碼31

2012年9月22日

2、13、33、35、38、49，特別號碼40

2011年5月20日

13、15、18、30、32、48，特別號碼8

十大最幸運投注站

揀選好號碼後，就要考慮以什麼方式投注了。除了電話投注，不少人都會選擇親身到投注站，以下就是歷年來最幸運的十大投注站，有意投注的不妨沾沾運氣。（點小圖放大看）

+ 6 + 5 + 4

最後提提大家，今晚9時15分截止投注，祝大家中大獎。