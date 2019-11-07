劉德華演唱會紅館特別場搶票攻略．Urbtix城市電腦售票網入手心得

年初劉德華演唱會因病而取消多個場次，決定於2020年2月補場及加開5場特別場次。雖然補場並不會公開發售，但加開5場特別場仍可以讓未購票的fans的搶飛最後機會。下文就教大家如何準備，提高購票機會。

「My Love Andy Lau 劉德華 World Tour演唱會」補場及特別加場將於2020年2月舉行，合共5場提供公售的特別加場，將於11月8日在Urbtix電腦城市售票網出售。由2月23日、2月25－28日合共5場特別場次，官方將會提供多達38000張門券提供出售。以每場約只有最多12500個位的紅館而言，比例達6成位出售都算合理，不過相信同樣是一票難求。

去年劉德華因病而無奈腰斬演唱會（香港01資料圖片）

近年電腦城市售票網Urbtix雖然算是香港較穩定的購票系統（按此前往），還是非常難進入網站購買。最好大家準備充足，以及花半日時間去搶，仍有一點機會搶到門券。記者之前就在Eason、軒仔、Sammi、Joey等演唱會，都能成功購票，今次繼續為大家分享心得，好讓大家早有準備、提高搶購Andy門券成功率。

今次5場特別場座位表不算很絕望，加上來還有38000張票公售（網上截圖）

早前於Urbtix購買的「戰績」（按下圖放大）

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搶飛四大重點

1. 不要同一IP瘋狂Refresh

很多人認為同一台電腦或同一網絡下開多台手機、電腦主機來提高「撞門」入去的機會，但近月發現Urbtix為了阻止「機械人程式」，而進行「封鎖IP」的行動。發現如果同一網絡IP被發現不尋常的大量request入網，便會有機會被「Ban IP」（封鎖IP），而且最慘是大家未必知道自己已被block...因此最安全計，大家最好分開手機流動網絡及家中WiFi上網搶飛。而且不要瘋狂refresh，被誤以為機械人惡意攻擊。

另外，公司、公眾的WiFi network絕對是「Ban IP」高危一族，因為大家並不知道同網絡中有多少個人同時間在Urbtix搶票（大都是1個IP Share給多人使用）而被誤封。安全起見，在公司或街外時，還是乖乖用自己的手機流動網絡才更安全。

公司及公眾WiFi網絡有機會被誤以為機械人而被Block（電腦截圖）

2. 同時準備電腦及手機

要成功搶入Urbtix，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重覆開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買「Andy門券」的頁面，或進入「沒有」Andy門券的頁面，只需要按左邊進入頁面，便會自動3秒refresh一次，不要按「F5」自動reload（因為按F5只會不斷reload繁忙頁）。此時只需要同時開已安裝的broswer，它們便會自動refresh，都算方便。另外，建議有手機、ipad平板的都打開「Urbtix App」或網頁，一同load入Urbtix網站，增加多幾個機會都好。（當然要小心盡量避免一個IP多機同搶）

除了用電腦外，亦建議同時用手機、平板電腦同時搶飛。（林勇攝）

3. 10時準時入網

開售當日，不要早過10時入網，因為現在Ubtrix會將10時前入網的準買家踢走，所以太早入到去都沒有好處。安全計，早上9：59分開始準備入網才是上策，有機會10點正一開閘立刻入到去購票網買飛。

進入Urbtix網頁時，系統會讓買家選擇「分流」，按左邊進入「Andy」購買頁（會自動reload）。（網上截圖／以其他演唱會作示範）

4. 熟知購買步驟，選擇合適的付款方法

雖然成功進入系統後，買家有15分鐘時間「慢慢」購買，可是有時系統繁忙太慢時，撳多幾個選項，隨時load到最後買不到就一殼眼淚。知己知彼，熟知購買步驟，可以節省購買時間。另外，最後大家付款之時，可以選擇「Visa」、「Master」、「AE」及「銀聯」付款，記者就偏好使用AE卡埋單，因為大都不需要「SMS驗證」便可以購買成功，比起其他信用卡要等手機收SMS，輸入編碼後再loading才可以購入，更快成功購入。

下圖以早前購買「林海峰是但噏」作示範。（點圖放大解說）

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