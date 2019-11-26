Asia Miles換機票新方法！毋須打熱線網上即時真人對話辦理　

Asia Miles 早前推出了網上兌換多航點旅程（多城市）的功能，已令一眾儲開里數的消費者大讚方便，亦因此更多人留意「假單程」／free one way 的玩法。今次，Asia Miles 再次擴大服務範圍，新增了網上即時真人對話系統，提供會員直接在即時對話中兌換機票，更包括先前沒有的「混合艙位」兌換服務，基本上可以和 hotline 說再見。

網上即時真人對話系統

Asia Miles 官網上，一直都有即時對話系統，用來支援會員各種使用 Asia Miles 服務的問題。Asia Miles 在這個基礎上加強了功能，當會員在即時對話中指出想兌換機票，客服就會把對話轉給有關人員，直接幫忙兌換所需的機票。會員只要在 Asia Miles 官網右下角，點解「交談」的符號，輸入名﹑電郵和問題，就可以進行即時對話，詳細方法可點擊下圖了解：（電腦／手機網頁都可使用）

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會員可以直接和客服說自己的兌換計劃，如日期﹑時間﹑航班﹑地點﹑艙位等，客服就會即時幫你計算所需的里數﹑稅項和有沒有空位。基本上，現時可在 Asia Miles 兌換到的各類機票，都可以透過網上即時真人對話辦理。

想用低里數享受商務艙服務？那就要學識玩「混合艙位」（HK01 圖庫）

小攻略

網上即時真人對話和以往的 hotline 一樣，都要等候客服連接，才可以開始兌換，不過等候時間比 hotline 快很多。筆者在上午 11-12 時使用，基本上只要排 2-3 個人就可以開始對話（約 3 分鐘內）。如在多人等候的時間，其實也可以利用 hotline 中的小方法，縮短等候時間，就是改用英文版的網站，以英文進行兌換手續。英文網站的排隊人數少，能更快連接到客服。改用英文網站方法可放大下圖了解：

即時對話優點

如果大家只是兌換點對點單程，或假單程（多一個中途站）的話，其實用網上兌換系統會比較方便。而即時對話最大的好處，就是出「混合艙位」的機票，即是第一程是經濟艙，第二程是商務艙。「混合艙位」以往只可以打上 hotline 兌換，現在就可以省下更多時間，不用再開擴音等 hotline 有人聽電話了。網上即時真人對話會幫你計算好所需的里數是多少，而且做到網上付款，即可以再用信用卡儲網上簽帳的里數，簡直是一舉兩得。