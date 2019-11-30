八達通增值限額12月1日起增至$3000　簡單3招解鎖教學

Apple Pay加入八達通功能一直只聞樓梯響，聽到果迷心痒痒，但八達通公司今日（11月29日）宣布新動作，12月1日起所有八達通儲值限額，增加至3000元。雖然未知是否為Apple Pay加入八達通功能後可大額購物鋪路，但讓小編講解如何把八達通儲值限額提高吧。

增加八達通儲值限額前，首先要知你的八達通種類。若是持有今年10月1日之前發出的Smart Octopus，或於今年12月1日之前發出的八達通產品客戶，可透過以下方法把儲值限額增至3000元：

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同時12月1日起，客戶於30多個八達通商戶旗下超過3200個零售點消費，包括以下這幾家，亦可把交易金額增至3000元。

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至於新發出的租用版八達通、銷售版八達通、銀行聯營八達通、Smart Octopus 及八達通流動電話卡，儲值限額都自動變成3000元。

大家以後用八達通購物時，彈性又增加了。當然若儲值太多，遺失時的損失也會相應增加，大家要衡量風險。

（八達通網頁）

Apple Pay料明年初加入八達通功能

話時話，收到消息蘋果公司正就Apple Pay加入八達通功能進行內部測試，估計明年初推出，正期待的果迷，可以先看看之前流出的資料解解渴↓↓↓

iOS 13 終於出 Apple Pay 八達通介面曝光 支援 iPhone 型號一覽