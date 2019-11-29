《MHW:I》金獅子、溫泉猴官圖發放！教你轉換成 Whatsapp Sticker

實用教學
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《Mosnter Hunter World: Iceborne》即將迎來第二彈大型更新，在等侯新魔物「獄狼龍」到來之前，Capcom 官方就率先發布了早前承諾過大家的金獅以及溫泉銀猴圖片。

這些圖片全都以兩隻魔物豎起姆指的「Like」姿勢為主題，如果可以當成手機傳訊如 Whatsapp 用的 Sticker，真的頗為鬼馬 － 但這其實並非幻想，以下就為大家帶來教學，不用 10 分鐘就可以將這些《MHW》圖片變成 Whatsapp Sticker 啦！

從官網下載圖片

在《MHW》的日本官網，現在有專用頁面放上了金獅以及溫泉銀猴圖片素材，全部都是已「去底」的 .png 圖片，不過如非需要用於後製的話，我們其實不需要高清圖，只要預覽用的縮圖已經夠製作 Whatsapp Sticker 之用。

如果需要縮圖的話，不需要按下方的「画像をみる」連結，在電腦瀏覽器右鍵按「另存圖片」、或是在手機上長按再選「下載圖片」即可

PC 或 Android 手機的用戶可以將下載好的 .png 儲存至同一個檔案夾中，改好名字再放入手機內，備用

在手機上製作 Whatsapp Sticker

在 Whatsapp 初推出 Sticker 功能時，我們就已經教過大家用 Android 手機製作自家 Sticker 套件；不過近來又有新工具，而且 Android、iOS 皆通用，過程更為簡易：

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