【護眼知識】日日長用電腦必學　眼科醫生對電競選手八大建議

電競選手長時間近距離用眼，小心職業傷害！台灣北榮眼科部主治醫師許志堅提醒，電競選手成年後較易有高度近視，應每年檢查眼睛，才能及早發現眼軸持續變長、白內障，青光眼及黃斑部病變等併發症。而眼睛疲勞須適時休息，並多從事戶外活動，讓眼部肌肉放鬆。若有乾眼不適現象，則可熱敷眼部、使用人工淚液減緩症狀。若眼部持續不適則需就診尋求醫治。

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電競選手長期近距離用電腦 小心眼疾併發症

許志堅指出，電競選手多於年少時已長時間近距離使用電腦，成年後易成為高度近視患者，只要近視超過500-600度，或眼軸長度超過2.65厘米就屬於高度近視。一般成年後近視不太增加，但有些人可能因高度近視使鞏膜組織(眼球外部的強韌結締組織)變得更薄，甚至產生後鞏膜葡萄腫，進一步造成高度近視性的黃斑部病變。且高度近視者常在較年輕時就罹患白內障，甚至在四、五十歲就需接受白內障手術。

另外，長期高強度的近距離用眼，也可能使睫狀肌痙攣，造成近視度數假性加深。可向醫生求診確定其近視度數加深原因。而適當的中斷近距離用眼時間和休息、戶外活動可改善睫狀肌過度收縮的現象。另外未成年的電競選手，若平時已使用散瞳劑治療近視，更應該注重螢幕使用時間。散瞳後瞳孔放大，藍光恐進入眼睛更多，對視網膜影響更大。若無法減少使用螢幕時間，則降低螢幕藍光強度、配戴過濾藍光眼鏡等則是另一個可以考慮的選項。

緊盯螢幕眼睛乾 熱敷、人工淚液適時緩解

針對其他過度用眼危害，許志堅提到，長期緊盯螢幕常減少眨眼頻率，加上刺激的電競、螢幕藍光也易使選手亢奮而有睡眠障礙，都可能造成乾眼症，讓眼睛有乾、癢、脹痛、灼熱感、流淚、視力模糊，甚至頭痛的感覺，眼睛外觀可能呈現紅腫現象。此外，睫狀肌也較易過度收縮，影響眼睛調視功能，產生視力模糊。

他強調，當眼睛不適即是身體在提醒應該休息，除可用熱敷消除疲勞外，也可點人工淚液輔助減少不適感，並盡量在觀看螢幕時眨眼，讓眼睛淚液分泌且均勻分布在眼睛表面，或者利用眼鏡或特殊螢幕，過濾較易引起不適的藍光。

戴隱形眼鏡又長時用眼 眼鏡材質藏玄機

電競比賽中，常見選手配戴隱形眼鏡，恐加深過度用眼的不適。

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眼睛疲勞就要休息 定期檢查職業路更長

究竟如何保護眼睛，才能使職業路程走更遠？許志堅建議用眼30分鐘，則應休息10分鐘。若現實考量無法達成，則也應該在眼睛不適時，中斷目前工作；而電腦使用時間極長者，要提醒自己多眨眼以促進淚液分泌並使其分布均勻，另可考慮調整電腦螢幕光源，或配戴可過濾藍光的鏡片，甚至減少使用時間。而結束工作後，應多到戶外走走。

重視眼部清潔也很重要，每天可熱敷眼部，每次5-15分鐘，並將眼睫毛附近的分泌物清洗乾淨：另外，飲食均衡，少吃刺激性食品，睡眠充足不熬夜，多運動，並保持心情愉快，都是視力保健不二法門。醫師提醒，成年後若度數增加，最好至眼科檢查，而電競選手等長時用眼族群，應一年檢查一次眼睛。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】