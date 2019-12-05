擁CUKC加BNO身分香港人有望獲居英權！一文睇續領教學及申請要求

BNO（英國國民海外護照）持有人注意！如果你曾擁有CUKC（英國及殖民地公民）身分，或許能因CUKC而重獲居英權。 其實英國下議院外交事務專責委員會早前亦已發表報告，建議英國政府向持有BNO護照香港人賦予居英權，本文就再教教大家如何續領BNO。

CUKC是什麼？

CUKC全稱是Citizen of the United Kingdom and Colonies（英國及殖民地公民），最早在殖民地的港人可擁有這身分，並有自由出入境和居英權。惟1983年《英國國籍法》生效，港人身份變成BDTC（英國屬土公民），而隨着《中英聯合聲明》簽訂，BDTC港人回歸後變成BNO身份。

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曾擁CUKC及BNO持有人可重獲居英權？

英國倫敦人權組織Hong Kong Watch（香港監察）昨（12月4日）在facebook表示，留意到有關CUKC的BNO持有人情況報告，曾擁有CUKC身分的BNO持有人，可能可以重新獲得CUKC全部權利，即與一般英國人無異的權利。

由於上述《英國國籍法令》在1983年1月1才生效，若消息屬實，1983年以前出生的BNO持有人，或可重享居英權。

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Hong Kong Watch感謝英國保守黨國會議員道布勒（Steve Double）不斷與內政部溝通，「為擴展BNO權利而戰（fighting for the extension of rights of BNO）」，又感謝許多國會議員與港人一起捍衛人權。

(Hong Kong Watch facebook)

英國下議院報告倡BNO港人有居英權

雖然仍未成事，但消息已在網絡上議論紛紛。其實英國下議院外交事務專責委員會上月已發表報告，建議英國政府向持有BNO護照的香港人賦予居英權。

無論最終是否落實，如果持有的BNO已經過期，可按以下做法續領。

BNO如何續領？

曾申請BNO的人，可按此網上續領BNO，申請步驟大多是選擇題，5至10分鐘就能完成，之後以 Visa 或 Master 信用卡付款，並上載個人相片即可，詳情如下圖：（按小圖放大看）

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至於相片要求，以及有什麼文件需要寄到英國，可參考下文連結教學：

BNO續領教學．所需文件一覽 新系統簡化只需10分鐘要唔要副簽？

BNO 續領教學補充：網上報失申請懶人包 報失表格填寫教學

【BNO 續領教學 2019】副簽要求與手續詳解 逾十年也毋須副簽？

英國上議院口頭通過動議 呼籲給予港人第二國籍

另外，英國上議院10月也通過了無約束力動議，呼籲英聯邦國家給予香港居民第二公民身分，上議院議員奧爾頓（Lord Alton of Liverpool）亦期望首相確認，向港人提供全面英國公民身份並無法律障礙，以及表明是否會為香港居民制定全面的國際解決方案。

英國國會上議院上月通過無約束力動議，呼籲英聯邦國家給予香港居民第二公民身份。（資料圖片）

當時北京政府回應指，外國議會不應以任何形式干預香港內部事務，稱《中英聯合聲明》中所載國家對香港的各項基本方針政策已落實並體現於《基本法》，「自回歸以來，香港特別行政區一直嚴格按照《基本法》的規定實行『港人治港』、高度自治，充分體現『一國兩制』得到全面和成功落實」。