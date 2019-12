擁CUKC加BNO身分香港人有望獲居英權！一文睇續領教學及申請要求

BNO(英國國民海外護照)持有人注意!如果你曾擁有CUKC(英國及殖民地公民)身分,或許能因CUKC而重獲居英權。 其實英國下議院外交事務專責委員會早前亦已發表報告,建議英國政府向持有BNO護照香港人賦予居英權,本文就再教教大家如何續領BNO。

CUKC是什麼?

CUKC全稱是Citizen of the United Kingdom and Colonies(英國及殖民地公民),最早在殖民地的港人可擁有這身分,並有自由出入境和居英權。惟1983年《英國國籍法》生效,港人身份變成BDTC(英國屬土公民),而隨着《中英聯合聲明》簽訂,BDTC港人回歸後變成BNO身份。

(資料圖片)

曾擁CUKC及BNO持有人可重獲居英權?

英國倫敦人權組織Hong Kong Watch(香港監察)昨(12月4日)在facebook表示,留意到有關CUKC的BNO持有人情況報告,曾擁有CUKC身分的BNO持有人,可能可以重新獲得CUKC全部權利,即與一般英國人無異的權利。

由於上述《英國國籍法令》在1983年1月1才生效,若消息屬實,1983年以前出生的BNO持有人,或可重享居英權。

(資料圖片)

Hong Kong Watch感謝英國保守黨國會議員道布勒(Steve Double)不斷與內政部溝通,「為擴展BNO權利而戰(fighting for the extension of rights of BNO)」,又感謝許多國會議員與港人一起捍衛人權。

(Hong Kong Watch facebook)

英國下議院報告倡BNO港人有居英權

雖然仍未成事,但消息已在網絡上議論紛紛。其實英國下議院外交事務專責委員會上月已發表報告,建議英國政府向持有BNO護照的香港人賦予居英權。

無論最終是否落實,如果持有的BNO已經過期,可按以下做法續領。

BNO如何續領?

曾申請BNO的人,可按此網上續領BNO,申請步驟大多是選擇題,5至10分鐘就能完成,之後以 Visa 或 Master 信用卡付款,並上載個人相片即可,詳情如下圖:(按小圖放大看)

+ 7 + 6 + 5

至於相片要求,以及有什麼文件需要寄到英國,可參考下文連結教學:

BNO續領教學.所需文件一覽 新系統簡化只需10分鐘要唔要副簽?

BNO 續領教學補充:網上報失申請懶人包 報失表格填寫教學

【BNO 續領教學 2019】副簽要求與手續詳解 逾十年也毋須副簽?

英國上議院口頭通過動議 呼籲給予港人第二國籍

另外,英國上議院10月也通過了無約束力動議,呼籲英聯邦國家給予香港居民第二公民身分,上議院議員奧爾頓(Lord Alton of Liverpool)亦期望首相確認,向港人提供全面英國公民身份並無法律障礙,以及表明是否會為香港居民制定全面的國際解決方案。

英國國會上議院上月通過無約束力動議,呼籲英聯邦國家給予香港居民第二公民身份。(資料圖片)

當時北京政府回應指,外國議會不應以任何形式干預香港內部事務,稱《中英聯合聲明》中所載國家對香港的各項基本方針政策已落實並體現於《基本法》,「自回歸以來,香港特別行政區一直嚴格按照《基本法》的規定實行『港人治港』、高度自治,充分體現『一國兩制』得到全面和成功落實」。