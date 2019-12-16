鴨寮街平價日本Sim卡實測！東京北海道實試幾蚊1日4G上網有冇伏？

【日本平價Sim卡實測】記者早前去東京、北海道旅行前，於深水埗鴨記（鴨寮街）購入2張平價日本旅行sim卡，究竟與一般日費sim卡或Wi-Fi蛋有何分別？試試於日本當地實測速度及容量夠不夠快等問題。

去日本旅行總要上網搵食、睇地圖、打卡等，雖然近年較多人留意Wi-Fi蛋或Club Sim之類的旅遊日費sim卡，但鴨記旅遊sim卡，因價錢平、可用量高，仍有不少支持者。今次記者去東京、北海道旅行前，就購入了2張旅行Sim卡，包括「環亞遊ASIA 限量版（10日無限上網）」以及「激ValueGB 日本數據卡（8日8GB）」。兩張卡都是標榜4GB高速上網，而且都是偏高容量及日數，究竟速度表現如何？一於去東京及北海道實地測試。

「環亞遊ASIA 限量版（10日無限上網）」鴨記售價大約100蚊，而「激ValueGB 日本數據卡（8日8GB）」就大約80蚊，如計算下平均每日差不多10元，「除開」比起一般Club Sim或租WiFi蛋便宜一點，在日本東京及北海道表現又如何呢？

兩張平價日本sim卡，平均每日10蚊左右。（林勇攝）

兩張Sim卡內容

首先要講「環亞遊ASIA 限量版（10日無限上網）」這張卡不單是日本使用，幾乎大部份東南亞地方都通用，以10日計算，所以如果去日本、順便去韓國或台灣等地都不必再換卡，這是它其中一個吸引之處。另外，這張卡於日本使用Docomo，是網上評價「覆蓋率」較高的電訊商，亦感覺都是比較有信心之選。而「激ValueGB 日本數據卡（8日8GB）」則是日本專用，而使用Softbank電訊商，那表現是否又比起對方差呢？記者在當地實測過後，結果有點令人驚喜。

環亞遊ASIA雖然是無限上網sim卡，但每日超過1GB流量後便會鎖速，但平均都有2MB左右網速，夠一般上網使用。（林勇攝）

速度與覆蓋比較

記者今次行程包括東京自由行、北海道自駕為主，因此於北海道時會較多前往偏遠的地方，大可測試在偏僻地方手機上網質素表現。Docomo的「環亞遊ASIA」於東京、北海道多地覆蓋訊號非常穩定，尤其在北海道自駕時，聽串流電台、搵Google Maps等都非常暢順。反而「激ValueGB」的Softbank於一些高速公路時偶然出然接收不到訊號的情況，但如果大家一般在市區活動多，「激ValueGB」表現仍是不錯。

之後就要論速度比較，雖然「環亞遊ASIA」Docomo覆蓋率高，但網速稍為不及「激ValueGB」的Softbank，在多個地方「環亞遊ASIA」大約均有10－20MB左右的網速，而「激ValueGB」的Softbank就一些熱門地方可達30MB以上網速，有時更可上60MB以上，如果對網速有要求，而少於偏僻地方使用的用家，「激ValueGB」表現亦相當出色。

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「環亞遊ASIA」Docomo平均網速雖不及「激ValueGB」Softbank，但覆蓋率高，合適前往偏遠地方遊玩的旅客。（手機截圖）

使用限制

兩張日本Sim卡同樣是一插即用，不需要在香港用任何「啟動」的動作，日本落地便立刻可以使用，非常方便。不過2張sim卡的限制有點不同，「環亞遊ASIA」雖然是「無限上網」，但每日只有1GB是極速上網，超過1GB後便會因應網絡繁忙程度，限速至不低於128kbp速度（記者試過就算超過1GB後，網速大約還可以維持大約2－5MB左右，一般都夠用）；「激ValueGB」則是8日合共最多8GB流量，用完即棄（基本上8GB都非常足夠）。

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