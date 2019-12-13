iPhone 背景播放 YouTube　免費神器下載影片音樂教學

在 iPhone 背景播放 YouTube 及下載音樂，除了購買 YouTube Music 月費服務，或者以第三方瀏覽器作背景播放之外，近期亦有新軟件 Tuner Radio Plus，使用 YouTube Music 的音樂庫，令大家可以離線聽歌。

這一款 iPhone 最新的 YouTube 播放神器 Tuner Radio Plus，下載及使用完全免費，雖然有廣告介入，不過大家可以選擇點看一次廣告影片，去換取 4 小時的無廣告使用時間。言而 Tuner Radio Plus 功能強勁，絕對不只是以免費作招徠，以下就介紹其使用方法及獨特功能。

以 Tuner Radio Plus 背景播放及下載 YouTube（按圖介紹步驟）

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Tuner Radio Plus 所播放的音樂，相信是 YouTube Music 推出之後，有提供音樂版本的影片，所以搜尋結果亦跟 YouTube Music 類似，部份「只有」影片版的音樂是無法找到的。這個時候，大家可以利用 Tuner Radio Plus 第二個分頁「YouTube」，去搜尋影片。

以 Tuner Radio Plus 背景播放 YouTube 影片及下載（按圖介紹步驟）

不論是歌曲或者影片，都可以在 Tuner Radio Plus 作背景播放或下載。不過，Tuner Radio Plus 有一個更強勁的功能，就是讓用戶可以從 iPhone 中將已下載樂曲、影片傳送到電腦中儲存。

將 Tuner Radio Plus 已下載音樂影片傳送到電腦（按圖觀看步驟）

配合這個功能，大家可以輕易下載 YouTube 影片、音樂到電腦之中。不過，由於軟件屬第三方製作，我們就不太建議大家登入自己的 YouTube 帳號。

從 Apps Store 下載 Tuner Radio Plus