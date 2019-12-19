iOS 13 靜音未知來電教學　輕鬆設定 iPhone 阻擋不明來電

iOS 13 為 iPhone 加入將未知的來電設為靜音功能，若果大家平日經常受到各種傳銷、美容、借貸或者調查電話的滋擾，這個新功能可以為大家輕鬆解決白撞電話的煩惱。若果不想使用新功能，當然亦可以安裝 Apps 去做到過濾來電的效果。

iPhone 用戶平日若果經常受到各種各種傳銷、美容、借貸或者調查電話的滋擾，升級 iOS 13 之後，有一個可以簡單還你清靜的新功能：「將未知的來電設為靜音」。使用這個新功能後，iOS 會自動辨識用戶電話簿、電郵聯絡中出現的電話號碼，並將這批號碼放入白名單，而其他不認識的號碼、無顯示號碼一律自動拒接，直飛留言免卻用戶煩擾。

大家每日都會受到來自各種 call centre 的傳銷電話滋擾，iOS 13 新功能可以幫忙阻隔不明來電。（Hack Capital @Unsplash）

iOS 13 啟用「將未知的來電設為靜音」（按圖放大看步驟）

不過，若果大家覺得這個方法太過一刀切，擔心這個新功能可能會將一些銀行、政府、醫院之類的公共機構電話亦同時隔絕的話，亦可以考慮為 iPhone 安裝「芝麻來電」、「whoscall」一類來電過濾 Apps 幫手，取代「將未知的來電設為靜音」功能。以下就以「芝麻來電」來作一個示範。

iPhone 安裝「芝麻來電」過濾電話操作（按圖放大看步驟）

+ 4 + 3 + 2

由於 iOS 13 對背景 Apps 限制的關係，「芝麻來電」一類 Apps 暫時無法在背景自動重新電話號碼黑名單，不過依然會定時以通知方式提示用戶更新，用戶可能就要習慣每一段時間，手動更新黑名單一次，去阻截討厭的各種滋擾來電。App Store 下載「芝麻來電」

App Store 下載「Whoscall」