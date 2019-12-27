日航 JAL 送一萬張日本機票！2020 東京奧運免費搭　教你申請方法

2020 年東京奧運，對熱愛日本的香港來說多一層意義，可以到日本旅行的同時，感受四年一度的奧運氣氛，更重要的是下年去日本的成本會因此增加，要大家儲／帶多一點錢去日本玩才行。不過，日本航空就推出活動，令旅客有機會得到免費機票，在奧運期間玩盡日本，馬上話你知申請條件。

日本航空送機票

日本航空（JAL）聯同日本政府觀光局和觀光廳等機構，推行「Your Japan 2020キャンペーン」（Your Japan 2020 Campaign）活動。日本航空主辦的「Win a Trip with JAL」正是今次要介紹的送機票活動。日本航空所送出的機票屬於國內線機票，即進出都限制在日本內，目的是為了在奧運期間，推廣東京以外的地方。

「Win a Trip with JAL」活動（官方圖片）

10000 張日本國內機票

日本航空將送出 10,000 張日本國內線機票，即一共 5000 套來回機票，機票有效期必須在 2020 年東京奧運期間（7 月 1 日-9 月 30 日）。而來回的機埸只限於東京羽田機場（HND）、大阪國際機場(伊丹機場)（ITM）及關西國際機場（KIX）三個地方，等於抽中的旅客可以在看奧運期間，免費去一趟大阪。

日本航空 JAL（官方圖片）

申請免費機票條件

「Win a Trip with JAL」的申請者，必須是日本海外居住的 JAL Mileage Bank 國外會員，同時在 2020 年 7-9 月到訪日本（東京奧運期間）。申請將在 2020 年 2 月下旬開始，屆時每人最多可以申請 4 位。在 2 月推出抽選網站時，大家可以先申請 JAL Mileage Bank 會員，申請過程只需 5 分鐘，詳細步驟可放大下圖觀看：

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JAL Mileage Bank 國外會員申請網站（按此進入）

「Win a Trip with JAL」活動官網（按此進入）