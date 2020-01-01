【IG實用教學】 Unfold砌相神App 2分鐘搞掂直接Post Story

實用教學
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今時今日除了 post 相需要執圖，post Story 也不可馬虎了事，假如你不需要每張相也美圖變瘦，以下這個App - Unfold ，可說是來年必備之選，2分鐘執相更可直接上載到社交平台，就讓呀脆跟大家分享一下！

Apple Best of 2019 的 Apps 趨勢是用家說故事，而 Unfold 更是其中一個得獎應用程式。 Unfold 與我們平日用的執相 App不同，它並沒有美肌長腿功能，反而提供超過150種相框(當然有些需要課金～)，還有有動感的 GIFs，令到成品更多元化。

不要以為免費相框便沒有好東西，免費相框大致可分為3類：一張圖加字、兩張圖及短故事，大家可以按需要選擇，然後再為相片更改大小，甚至加入濾鏡，張原圖的風格改變，例如 Reykir 將相片的啡黃色突出，會帶點秋意的感覺。處理相片後，便可以插入文字、貼圖和 GIFs，即使沒有課金，選擇亦有很多。不過有個小Tips給大家，在 Unfold 中是不能打中文字，但只要你在 App以外預先打好，然後Copy and Paste 便顯示句子。

執圖後，可以選擇把成品儲存到手機，又或是直接上載到社交媒體，Facebook、Instagram 和 Snapchat，非常方便，除此以外，作為 App 版相簿的 Unfold 可以建立相簿，隨時可以重溫或修改相片。大家可以小上牛刀，先用免費版本的 Unfold，想進一步砌靚圖，再課金每年 HKD158 (或月費 HKD23)！

↓↓↓可參看呀脆用App砌相嘅成品（點下圖放大）↓↓↓

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