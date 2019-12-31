【旅發局除夕大抽獎．小心3大伏位】錯過隨時中獎都無獎品！

【迎2020旅發局除夕大抽獎】旅發局除夕大抽獎今晚6時就開始了！不過大家要參加抽獎時，要留意3大伏位，否則隨時中了獎也食白果！

首先介紹一下「旅發局除夕大抽獎」獎品。

旅發局除夕大抽獎最後準備。（旅發局）

大抽獎分兩部分 ── 「即玩即贏抽獎遊戲」和「壓軸大抽獎」，其中「即玩即贏抽獎遊戲」要求市民挑戰一個類似配對牌遊戲，可無限次挑戰，直至遊戲時間結束或得獎為止，獎品如下：（點小圖放大看）

「即玩即贏抽獎遊戲」和「壓軸大抽獎」獎品如下：（點小圖放大看）

+ 4 + 3 + 2

想贏得以上豐富獎品，就要看看以下參加方法。

旅發局除夕抽獎參加方法

「即玩即贏抽獎遊戲」和「壓軸大抽獎」都在除夕（31 日）晚上6時至11時半舉行。由於系統只限香港IP位址登入，故此參者加必須身處香港，並按以下方法參加：（點小圖放大看）

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3大伏位！錯過隨時無獎品

不想辛辛苦玩遊戲中了獎，最後卻無端端「食白果」？就要留以下3大伏位了！（點小圖放大看）

至於究竟獎品是否先到先得？是否要親身領獎？是否可以提高中獎機率？大家可以看看以下文章，於抽獎前做足準備↓↓↓

【旅發局除夕大抽獎攻略】先到先得？幾時開始？10問10答最後備戰

20張圖片回顧往年除夕煙花

另外，旅發局基於安全考慮，取消了今年除夕（31日）午夜煙花匯演，唯有依靠往年煙花匯演回味一下了↓↓↓ （點小圖放大看）