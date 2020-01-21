【武漢肺炎合集】疫情擴散　一文看清肺炎徵狀、最強及平靚正口罩

【武漢肺炎肆虐】中國武漢爆發的新型肺炎疫情仍未受控更傳出世界，香港、北京、深圳、台灣、韓國、日本、泰國等地都出現懷疑感染或確診個案，情況令人憂慮。讓小編整理一下感染肺炎分辨方法及揀選最好用口罩文章，讓大家做好準備應對疫情，健健康康。

一圖教你分辨肺炎、流感、感冒

其實肺炎、流感、RSV（呼吸融合細胞病毒）感染與感冒，都會出現發燒、咳嗽、鼻水及鼻塞症狀，香港中文大學醫院就製作了圖表教市民分辨4種疾病。

大家只看以下症狀，可以分辨出肺炎、流感、RSV感染與感冒嗎？

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不過提提大家，肺炎、流感、RSV感染與感冒，在病徵上有重疊，臨牀表現也有不同，若有問題，最好請教醫生意見，切忌自己斷症！

消委會認證3款最強口罩 平靚正推介

肺炎主要透過患者咳嗽或打噴嚏產生的飛沫在人與人之間傳播，要預防肺炎傳就要揀選合適口罩，但市面上口罩林林總總，事竟哪款好用呢？

消委會之前就測試了市面29款口罩，每個口罩售價只是0.25元至36元，並選出了最高分及平靚正口罩，詳情可看下圖：

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測試結果可看：【口罩攻略】消委會認證3款最強平靚正推介！網購及6大須知

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佩戴口罩6大注意點

選了合適口罩，也要知道正確使用方法，否則得物無所用！以下6點大家記得留意了：

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