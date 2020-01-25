農曆新年睇醫生　政府、私家診所服務時間聯絡資料最齊全手機睇

農曆新年假期睇醫生，本來就並非一件容易的事，再加上今年「武漢肺炎」的陰霾人心惶惶，就算新正頭有什麼頭暈身慶，都會希望可以第一時間找醫生檢查。其實不少政府及私家診所，在農曆新年依然提供應診服務，以下就教大家用手機簡單 check 一 check 最就近醫生診所。

2020 年的農曆新年假期一連 4 日，若果不幸染病要找醫生，似乎是一件比較麻煩的事。幸好，醫院管理局已經公布，轄下 17 間政府普通科門診診所，將會在農曆大年初一（1 月 25 日）至到大年初四（1 月 28 日）提供門診服務，方便市民有需要的時候使用。

以下為 17 間在農曆新年假期期間提供服務的政府普通科門診診所（按圖看詳細資訊）

請注意，17 間政府普通科門診診所在農曆新年假期期間，服務時間分別為：

2020 年 1 月 25 日大年初一星期六：登記時間為早上 8:45 至中午 12:30（診症時間為上午 9:00 至下午 1:00），下午休息。

2020 年 1 月 26 日大年初二星期日：登記時間為早上 8:45 至中午 12:30（診症時間為上午 9:00 至下午 1:00），下午休息。

2020 年 1 月 27 日大年初三星期一：登記時間為早上 8:45 至中午 12:30、下午 1:45 至 4:30（診症時間為上午 9:00 至下午 1:00、下午 2:00 至 5:00）。

2020 年 1 月 28 日大年初四星期二：登記時間為早上 8:45 至中午 12:30、下午 1:45 至 4:30（診症時間為上午 9:00 至下午 1:00、下午 2:00 至 5:00）。

另外，香港醫學會亦會在農曆新年期間，一如往年為市民提供「醫訊通」免費熱線，電話號碼為 90000-222-322，提供假期期間應診的醫生資料，資料會按地區分類方便市民收聽。

香港醫學會網站亦分區列出農曆新年期間（1 月 24 日至 31 日）期間，各區開診醫生姓名及電話，方便市民有需要時使用。為了大家的不時之需，記者亦將醫生名單根據分區整理，以手機合適的大小，方便大家查閱。

香港醫學會 2020 農曆新年期間各區開診醫生名單（按圖放大）

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另外，大家亦可以利用我們在聖誕假期曾經介紹，「FindDoc」App 去尋找假期中應診的醫生。

聖誕假期睇醫生必備App！教你一鍵找最近醫生 網上預約毋須呆等

當然，記者更加希望各位在新的一年身體健康，今次的整理只是一個以防萬一。祝大家新年快樂，願香港人健康，加油！