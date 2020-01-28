【武漢肺炎】一鍵check香港患者入住醫院、曾逗留地址及病例國家

【武漢肺炎襲港】中國武漢肺炎疫情持續，大陸各個疫區死傷枕藉，境況堪虞。香港亦已出現多宗新型冠狀病毒確診個案，疫情令人憂慮。新型冠狀病毒現時並無疫苗對治，在資源緊拙、官方防疫配套嚴重不足下，香港人只能求個勉強的獨善其身。資訊是防疫戰略重要一環，本文在此跟進衛生署公佈武漢肺炎即時情況的資訊類別更新。
衛生署轄下衛生防護中心已開啟「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」專頁，公布新型冠狀病毒引發之武漢肺炎最新疫情，包括本地確診個案詳細資料、報告有個案的受影響國家地區及過去14日確診患者出現病徵時逗留過的大廈位址。
（資料圖片）
武漢肺炎「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」最新資訊一覽（點擊放大圖片細睇）：
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一圖教你分辨肺炎、流感、感冒
其實肺炎、流感、RSV（呼吸融合細胞病毒）感染與感冒，都會出現發燒、咳嗽、鼻水及鼻塞症狀，香港中文大學醫院就製作了圖表教市民分辨4種疾病。
大家只看以下症狀，可以分辨出肺炎、流感、RSV感染與感冒嗎？（點擊放大圖片細睇詳情）：
不過提提大家，肺炎、流感、RSV感染與感冒，在病徵上有重疊，臨牀表現也有不同，若有問題，最好請教醫生意見，切忌自己斷症！
消委會認證3款最強口罩 平靚正推介
肺炎主要透過患者咳嗽或打噴嚏產生的飛沫在人與人之間傳播，要預防肺炎傳就要揀選合適口罩，但市面上口罩林林總總，事竟哪款好用呢？
消委會之前就測試了市面29款口罩，每個口罩售價只是0.25元至36元，並選出了最高分及平靚正口罩，詳情可看下圖（點擊放大圖片細睇詳情）：
測試結果可看：
佩戴口罩6大注意點
選了合適口罩，也要知道正確使用方法，否則得物無所用！以下6點大家記得留意了（點擊放大圖片細睇詳情）：
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