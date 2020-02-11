韓國劃香港為疫區港人旅遊需用 APP 申報健康　入境要求更新一覽

香港武漢疫情肆虐，林鄭政府不封關的同時，反而逐漸被多個國家「封關」，限制香港人在該國的出入境。韓國（南韓）今日（2 月 11 日）發出公告，把香港劃為疫區，雖目前仍允許香港人入境，不過加強了檢疫過程，旅客入境時所需準備的文件和資料也增加了，甚至要求每天 APP 上申請健康情況。

加強香港旅客入境檢疫

韓國國土交通部將於 2020 年 2 月 12日凌晨 0 時開始，對所有香港，澳門及中國入境韓國的旅客加強入境檢疫。旅客入境時必須提供有效的手機號碼和在韓地址，如未能提供或入境檢查時發現是虛假資料，即會被拒入境。首爾航空的官方 Facebook 專頁更指出，資料要在櫃檯提供，如未能提供將不會為旅客辦理登機手續。

韓國口罩也被搶購一空，即使在藥房找到也很大機會以炒價出售（AFP 圖片）

韓國新入境安排下必備文件／資料： 1﹑每名旅客都要提供各自手機號碼（夫婦或同行小童，要視乎官員決定） 2﹑確保手機號碼能在韓國使用（香港漫遊號碼／在韓手機號碼） 3﹑在韓地址（如酒店／民宿地址） 4﹑下載韓國政府推出的「自我診斷手機應用程式」

旅客需每日通過手機 APP 申請自身的健康狀態，目前只提供 Android 版（「自我診斷手機 APP」官網截圖）

每日用「自我診斷手機 APP」申報

將去韓國的旅客注意，除了要預先準備能在韓國使用的手機號碼外（不可用酒店電話），更要先下載韓國政府推出的「自我診斷手機 APP」，在入境日起計 14 日內，每日通過手機 APP 申請自身的健康狀態。由於 iOS 上架需要較長時間的審批，目前「自我診斷手機 APP」只提供 Android 版，iOS 版將會稍後推出。

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「自我診斷手機 APP」下載官網（按此進入）

資料來源：首爾航空香港站