冷鋒到！下周最低7度有利病毒傳播？推介「真」溫度APP及禦寒忌諱

【保暖禦寒】武漢肺炎（新型冠狀病毒）肆虐之際，冷鋒又快殺到，估計下周初香港氣溫只有10度，部份地區更只有7至8度，非常寒冷，大家防疫之餘，亦要做好保暖別感冒！要準備適當禦寒衣物，首先當然要知道自己區氣溫，以及「真實」體感溫度，就讓我們整理必備的天氣App吧！

天文台預料，一道冷鋒會在周末期間橫過廣東沿岸地區，該區有驟雨，天氣顯著轉冷，隨後的強烈冬季季候風將於下周初至中期持續為華南帶來寒冷及乾燥天氣。

(天文台)

根據天文台九天天氣預報，周日（16日）氣溫會顯著下降至最低12度，下周一至二（17至18日）更進一步跌至最低10度，其中打鼓嶺只有7度，上水只有８度，大埔及流浮山亦只有9度。

更令人擔心的是，寒冷天氣有利病毒傳播，未知會否影響武漢肺炎防疫工作。

（天文台）

進入正題，要查看自己區氣溫預測並不難，首先是瀏覽天文台網頁，再按以下方法進入：（點小圖放大看）

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不過未知大家是否注意到，有時天文台顯示氣溫20度，感覺卻如只有10度的冬天一樣嗎？其實這與「風寒效應」有關，令真實體感出現差異。

「風寒效應」知多些： 空氣流動會將身體熱量帶走，令你在大風日子裏感到的氣溫，比溫度計量度得的低；這效應會隨着風速增加而加劇。 人體散熱情況亦會影響對氣溫的感受，而濕度、風速都會影響散熱速度。例如風吹雨打時，體溫流失得更快，體感氣溫會比實際氣溫低；在悶熱日子，潮濕空氣減慢散熱速度，體感氣溫會比實際氣溫高。

必備天氣App推薦

寒冷天氣又怎會只有數天，小編向大家推介3個必備天氣App，掌握天氣變化就更容易，一旦有寒冷天氣警告等特別資訊，也能隨時掌握。

「我的天文台」：

作為香港人，首先必備的當然是香港天文台研發的「我的天文台」App。這個App除了可以查看分區天氣、氣溫預測、風速、風暴資訊等，還會推送天文台發出的寒冷天氣警告等特別天氣提示，更有「定點大雨資訊」，顯示身處地區是否有雨，是居家旅行必備App。

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「Windy」：

「Windy」同樣可以查看風暴資訊、降雨量、全球天氣及分區天氣等，但比天文台更詳細的是，只要把地圖放大並點擊你關心的位置，便可看到當個地點的溫度、風速、雨量及天氣預報。惟如果要接收到天氣警告通知，需要安裝天文台App。

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「AccuWeather」

「AccuWeather」除了基本天氣資訊，還加入了「空氣品質指數」，提醒大家當日「風險」。最特別是，「AccuWeather」有顯示體感溫度（RealFeel），更易掌握戶外情況，做好準備。

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禦寒6大注意及忌諱

一到寒冷天氣，不少人會飲酒、打邊爐，基至使用暖包、暖水袋、暖爐等保暖，但原來飲酒不只不會保暖，還會令人感到更寒冷；暖包、暖水袋、暖爐等用品，亦需要安全使用，否則可能受傷。

以下6張圖，大家謹記要看看：（點小圖放大看）