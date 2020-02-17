百佳網店不怕沒有送貨時間：學識三大重點　正價買滴露、消毒用品

武漢肺炎（新冠肺炎／COVID-19）令市民不單四出撲口罩外，就連消毒用品、廁紙都被恐慌性搶購。雖然超市網店，如百佳等都不時會有消毒藥水、漂白水等新貨上架，不是不消一會便會被購至一空，便是購買時已經沒有「送貨時間」選擇，而睇到又買不到。其實記者有三個百佳網店的購買技巧，可以較為輕鬆購買這些防疫用品或廁紙，亦可以順利揀到「送貨時間」完成交易。

排到入去百佳網店，就算見到防疫用品有貨，但如果沒有送貨時都不能成功交易。（網頁截圖）

最近不少朋友上百佳（Parknshop）時，發現就算有消毒藥水、漂白水或廁紙等貨，將貨品放入購物籃後，最後都因為沒有「送貨時間」選擇，而埋不到單、睇到買不到。其實，最近有一些「炒家」，利用一些「自動購買軟件」（俗稱為bot）來搶購如滴露、Clorex等消毒用品，更有一些商人囤積居奇，再擺落門市以炒價發售，令一般市民難以購買。其實這些bot都只是利用了百佳網店一些「漏洞」，大家只需要留意記者建議的三點，大可提升取得「送貨時間」、成功購買這些防疫用品的機會。

很多時大家在排隊入場時已看到「所有地區送偵配額暫時已滿」，此時入到店內就算成功將產品放入購物籃內，都埋不到單（手機截圖）

↓↓以下成功購買流程可作參考（點下圖放大解說）↓↓

1. 了解返貨時間

每日百佳網店都會有不同的貨品補貨、上架，就算連不少人搶購的「滴露」、「Walch」消毒藥水、漂白水、消毒抹水液或濕紙巾等，上一個星期每日觀察下，幾乎隔日就會補貨，只是當大家就算發現有貨時，卻因為沒有「送貨時間」而最後未能埋單購買。記者就建議大家每日下午3－6時後上百佳網店，大都是這個時間返貨上架，此時先將想買的東西放入購物籃中，就算沒有送貨時間不能埋單也沒有所謂，最緊要先將貨入籃。

+ 4 + 3 + 2

2. 翌日早上更新送貨時間

百佳其實每日早上11時便會更新10日後的送貨時間，所以理論上準時11時按入去就一定有「送貨時間」選擇。不過如果大家11時才入網，不單要花可能近1小時網上排隊，遲了一會所有熱門貨品都已被搶購一空，就算有「送貨時間」都未能購入想要的防疫產品。記者就建議大家可以提早1小時，約10時便已經排隊登入百佳網頁，然後每15－20分鐘「稍為郁下」頁面，不會被系統因沒有動靜而被踏出網店。然後10時45分左右，就進入購物車內，選擇地址及等待「送貨時段」。當接近11時便點按「送貨時段」，系統大都會準時更新，選擇時間後立刻點按埋單便可。（可參看以卞成功購買流程）

+ 6 + 5 + 4

3. 「低庫存」產品最多只揀1件

雖然11點成功準時選擇到「送貨時段」，但又未必一定可以完成交易而彈回出去購物車頁面，因為如果有時購物車內的東西因為太少庫存而售罄（可能真係太少，或慢了幾秒被其他人購去了），那就會浪費了大家信用卡埋單的時間。因為每朝11時交易都非常繁忙，每點按一步都要至少花幾分鐘去loading，因此盡量減少「錯誤」而回前一步的時間。在10：45分前，先確定購物車內沒有產品已售罄，如果有一些貨品已顯示「低庫存」就盡量揀1件。另外，購物車內最好不要有太多產品，因為每一件check貨存量都會花一點時間，如購物車愈少產品，每一步交易過程就更快，要購買到如消毒藥水等防疫物品的成功率亦會提高。（當然，因為不夠600元而另加30元運費，似乎就難以避免了）