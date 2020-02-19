Microsoft Office三合一功能Android App推出QR碼檔案傳輸試玩

【Microsoft Office三合一App於Android手機登場】Microsoft一直在開發把Word、Excel和Powerpoint三大辦公室或學校常用之生產力工具打包合一的應用程式。經過多月Beta測試，18日終在Android平台發布。用家可憑此App無須切換下同時檢閱和編輯Word、Excel和Powerpoint文檔，亦能用來瀏覽整理OneDrive檔案等，功能眾多。

Microsoft Office統一整合App不淨止無痕轉換瀏覽Word、Excel和Powerpoint，更可利用內置之Lens模式拍攝現實世界紙本文件，將之轉換成Office文書檔案或PDF。可以重溫早前報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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Microsoft Offce App在Google Play Store上的資料（擷自桌面網站）（點擊放大圖片細睇詳情）：

記者於Android手機試用，安裝後有有功能導覽（點擊放大圖片細睇詳情）：

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Microsoft Office整理用家手機上的Word、Excel及PowerPoint檔案，由近至早排列（部份檔案名私人因素打格）（點擊放大圖片細睇詳情）：

Microsoft Office App有多種文書處理及檔案共享功能，為流動裝置平台訂身設計，符合工作需要。主分三大類：檔案共用、轉換影像中文字及使用PDF（點擊放大圖片細睇詳情）：

記者決定試用Microsoft Office App的QR Code掃描功能，簡單步驟示範如下（點擊放大圖片細睇詳情）：

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只是據外媒Android Police報導，目前Android版本的Office App尚未支援行Android平板電腦和Chromebook。因為此新App只有縱向模式，亦無平板電腦專用的介面。這方面的調整和iOS版何時面世，Microsoft尚未有公佈。

資料來源：Google Play、Android Police、Engadget、9to5Google