【武漢肺炎】Home Office即將結束？打工仔防疫指南話你知

【武漢肺炎 Home Office 在家工作】鍾南山院士預測，對於此次新冠狀病毒肺炎的疫情，峰值將出現在2月中下旬，但拐點暫時無法預測。面對復工如何做好接下來的疫情防控，不讓宅居在家的這段互相隔離的時間白白浪費？日前，專家針對我們即將遇到的人員密集接觸的場景，給出了幾方面的建議。

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+ 6 + 5 + 4

做好健康監控，及時作出判斷

雖然除武漢外，其他省市連續多日確診與疑似病例數量有所下降，但我們依舊不能掉以輕心。新型冠狀病毒由於傳染率高，因此我們復工後，不僅要時刻關注自己是否有發熱、咳嗽、腹瀉等不適症狀，還要關注身邊的朋友、家人、同事是否有類似的情況出現。如果自己或者上述人員出現了類似症狀，應第一時間上報企業單位或者社區工作人員，做好及時的判斷及就醫工作，以防出現交叉感染等情況。

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+ 11 + 10 + 9

上班路上儘量採用自駕、步行、單車等非公共交通工具

公共交通工具可以說是疫情期間，大家比較擔心的問題。由於巴士、地鐵等公共交通工具，人員較為密集，環境又比較封閉，因此人員交叉感染的機率很高。所以，上班族在通勤路上儘量選擇自駕，距離近一些的則可選擇步行或者單車上下班，既有益於身體健康，又能避免交叉感染。

如果通勤路程較遠，不得不選擇公共交通工具，則需要全程戴好口罩，檢查好是否能夠儘量阻隔與外界空氣的直接接觸，同時儘量不接觸各種把手，或使用一次性塑膠手套，降低途中的感染風險。

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+ 5 + 4 + 3

上班測體温，勤洗手戴口罩，就餐距離大於1.5米

除了自我合理防護外，各個公司單位，同樣需要加強門衛管理，每天上班前對員工進行體温測量，對出現發熱、咳嗽、腹瀉等狀況的員工進行健康詢問，並隔離就醫，盡一切可能對出現類似情況的員工進行健康排查。

同時，員工個人在身處辦公環境時，也要進行上午下午各兩次的開窗通風，且時間不得短於半小時；勤洗手，全程佩戴口罩，避免長時間和多頻率的開會；就餐時由於需要脱去口罩，因此員工彼此的距離需保持在1.5米以上，避免聚餐。

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+ 4 + 3 + 2

辦公環境使用室內醫療級空氣淨化器，洗手間蓋好馬桶蓋進行沖水

在辦公環境中，同事之間經常會出現近距離接觸，而且每天上班8小時的時間，即使實時進行消毒，也會有病毒殘留。我們知道，此次的新型冠狀病毒是通過飛沫進行傳播，因此空氣中是否有病毒存活，是我們必須要重視的問題。目前，NCCO納米氧聚解技術(Nano-Confined Catalytic Oxidation) ，能夠淨化空氣殺滅99%的細菌。在2003年的沙士時期，該系統便用在了醫院的消毒殺菌工資，而該系統也被安裝在RHT淨化設備中。

之前專家稱，此次新冠狀病毒有可能會通過糞口傳播，氣溶膠可以說是病毒傳播的「高速公路」，因此我們我們在使用公司的公共洗手間時，需要將馬桶蓋蓋好進行沖水，避免由於沖水量的增大，而造成生物氣溶膠在空氣中含量的增加。

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+ 3 + 2

鍾南山院士稱，疫情有望在4月前結束。目前全國的疫情狀況正在一步步好轉，我們需要做到的就是進行復工後的防護工作，做到自我防護和科技防護二位一體，才能有效的打好防控疫情的攻堅戰。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】