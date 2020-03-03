日航 JAL送十萬張日本機票！每日網上限量搶　留意搶飛2大重點

武漢肺炎的陰霾下，就算多間航空公司減價，也仍有大量空位滯銷。現階段要大家出錢買機票不切實際的話，不如試下到日本航空（JAL）的官網上，免費申請日本航空國內線來回機票，名額一共有 100,000 張。

日本航空 JAL 送十萬張機票

早在去年 12 月，早已介紹過日航 JAL 的送機票活動細節，而 3 月 2 日活動終於都開始。日本航空主辦的「Win a Trip with JAL」，所送出的機票屬於國內線機票，即進出都限制在日本內，目的是為了在奧運期間，推廣東京以外的地方。100,000 張日本國內線機票（50,000 套來回機票），有效期在 2020 年東京奧運期間（7 月 1 日-9 月 30 日）。來回機埸限於東京羽田機場（HND）、大阪國際機場(伊丹機場)（ITM）及關西國際機場（KIX）三個地方。

日本航空主辦的「Win a Trip with JAL」活動，免費送日本國內線機票（官網截圖）

申請人必須是 JAL Mileage Bank 國外會員（官方圖片）

【第一點】申請免費機票條件

「Win a Trip with JAL」的申請者，必須是日本海外居住的 JAL Mileage Bank 國外會員，同時在 2020 年 7-9 月到訪日本。如果仍未申請日航 JAL 會員的話，就要把握機會申請，一齊搶免費機票。

↓↓↓點圖放大睇 JAL Mileage Bank 申請方法↓↓↓

+ 2

每日 250 個申請名額（官網截圖）

【第二點】Set 鬧鐘每晚搶飛

日航 JAL 送 100,000 萬張日本機票活動，每日只接受 250 個申請，每晚 11pm（日本時間 00:00）會重置。只要在每晚 11pm 進入活動網站進行登記，即有機會免費得到日本航空的國內線來回機票，而每次登記可以為 4 人申請，申請成功將在 3 日內收到電郵通知。

資料來源：JAL（按此）