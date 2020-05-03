浴室不應用手機、不要差滿100%！即睇四大超傷手機電池生活習慣

現代人手機不離身，很多人都會有這種感受，那就是手機使用了一段時間之後，電量消耗的速度就變得異常得快，其實這就代表著你的手機電池已經出現了問題。美國密西根大學近日就公布了一項研究，告訴大家錯誤使用手機的方式，其中連常用的「快充」技術都是大問題。

▼▼▼點擊即睇4大超傷手機電池生活習慣！▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

錯誤一：長期使用快充充電

快充技術相當便捷，充電幾分鐘就能用上好幾個小時。不過你知道嗎？就算是標榜快充手機，該技術對電池的損耗仍是非常大的，不少手機使用快充1-2年後，續航力就會大打折扣。如果無法減少使用快充，那麼大家也可以避免充電時執行大容量的程式、或者不要低於30%才充電，也是減緩電池消耗的方式。

不少手機使用快充1-2年後，續航力就會大打折扣。（unsplash／matt wojtas）

錯誤二：在浴室、車子內用手機

喜歡洗澡用手機聽音樂嗎？或者習慣在車子上充電嗎？在這些太過潮濕、高溫的環境下，不僅會使手機電池有起火、爆炸的可能性，也會加速手機電池衰退。提醒大家千萬不要貪圖一時的方便，就選擇不適合用手機的地方，造成無法挽回的後果。

在太過潮濕、高溫的環境下，不僅會使手機電池有起火、爆炸的可能性，也會加速手機電池衰退。（unsplash／oleksandr kurchev）

錯誤三：一定要充到100%

現在有不少人有「低電量焦慮症」，一定要看到顯示電量100%才安心，其實不管是滿電100%或者是最低的0%，這兩種充電或者用電方式都會對電池造成極大的負擔。一般會建議大家讓電量保持在30%到80%之間，是對手機最好的狀態。

電量保持在30%到80%之間，是對手機最好的狀態。（unsplash／joshua oluwagbemiga）

錯誤四：以為手機摔到沒問題

手機內部有許多精密的零件，只要輕輕一摔就有可能會動到它們的位置，導致無法保持最佳的出廠狀態，這樣一來就會影響電池的運行。因此，不要以為就算手機摔到，只要還能用就不重要，而是要在使用時小心謹慎，避免手機受到外部撞擊，這也是保護電池不要受傷的重要方式。

手機內部有許多精密的零件，只要輕輕一摔就有可能會動到它們的位置，導致無法保持最佳的出廠狀態。（unsplash／nordwood themes）

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇6招保養電池延長手機壽命▼▼▼

+ 2

延伸閱讀：

手機鋼化膜49元跟500元差在哪？內行人曝「超傻眼」真相

正版也能免費爽看！11個追劇神APP 影集、綜藝、BL任你選

用LINE的你已經老了！日女學生戳心回答：最想遠離的東西是LINE

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】