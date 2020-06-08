派一萬元10問10答│教你最快領錢方法　6.21起申請　新移民都有

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【政府派一萬 / 派1萬申請 / 現金發放計劃】政府派1萬元計劃等到頸都長，政府今日（6月8日）公布，6月21日開始接受登記，最快7月8日開始發放款項。「救急如救火」，究竟如何最快領取到1萬元呢？有什麼限制呢？新移民也可以領1萬元？以下10問10答大家一定要留意！

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情已持續近半年，政府派錢1萬元計劃終於有消息！政府計劃在6月21日星期日，即父親節當日開始接受申請，現正籌備。

(政府新聞處圖片)

不過「個個都申請，唔通個個都想遲攞錢咩」，究竟如何才可以盡快取得1萬元？哪些銀行才可取錢？新移民又是否可領1萬元？以下10問10答一一解答。

↓↓↓ 政府派錢1萬元10問10答 ↓↓↓

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今次政府派錢1萬元計劃，原預留10億元作行政開支，不過財政司長陳茂波今日表示，視乎有幾多市民用電子方式登記，因用書面登記行政費較高，初步估算行政費不超過5億元。

陳茂波又呼籲市民收到錢後「齊齊消費」，振興香港經濟。

↓↓↓ 《財政預算案2020》派糖措施　邊啲關你事？ ↓↓↓

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