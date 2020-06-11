Youtube免費無廣告秘技！新發現只要一「點」即能直接看片

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【YouTube網民驚揭超簡單去廣告技巧？】只有安裝YouTube Premium，睇片才免廣告。本來事情的確如此，但外國有網民發現只需要在YouTube影片網址輸入一個符號，就能移除廣告直接去片？

睇YouTube片不用安裝插件亦可免廣告？Reddit有網民發現，只要在影片網址加上一個「.」就會無廣告（點擊放大圖片細睇詳情）：

我們以冷知識片《[TOP4]數個顛覆常理的超能力生物 | 世界上唯一永生的傳奇生物 | 小蝦米也能吞大鯨魚》的YouTube影片網址，先於電腦網頁版YouTube實測（點擊放大圖片細睇詳情）：

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由上面實測擷圖集可見，在網址中加上額外的「.」是免除了廣告，卻也強行登出YouTube帳戶。雖然播放功能大致上正常，卻無法進行讚好影片、把影片加入片單或留言等。要進行這些動作便需要重新登入帳戶。只是，登入後系統多數也會推廣告。

我們另以玩具開箱片《仮面ライダー555ファイズ COMPLETE SELECTION MODIFICATION FAIZGEAR CSMファイズギア コンプリートセレクション モディフィケーション パート1》的YouTube影片網址，於手機網頁版YouTube實測，情況卻有點不同（點擊放大圖片細睇詳情）：

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由上面實測擷圖集可見，在手機版瀏覽器（Chrome、Safari）網址中加上額外的「.」是免除了廣告，影片卻會自動播放，除取消靜音外，用家不能進行暫停、繼續播放、飛前和回帶等操作。只是，手機版瀏覽器加「.」後不會登出YouTube帳戶，可以讚好影片。

估計此屬YouTube小漏洞，未來定會修補，只能當作是一個有趣的Bug。目前多數人用手機睇YouTube都是透過YouTube App，改網址祕技無用武之地。再者沒有廣告，YouTuber便沒有收益分紅，對成個平台和影片創作者都無好處。如果真的想飛走全部廣告，訂購YouTube Premium是正當做法，創作者有收入之餘，家庭計劃亦算經濟。

資料來源：RedditCool3C

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