2步設定 Switch 主機下載速度即快一倍　5G WiFi路由器設定教學

疫情期間，多了很多玩家入手 Switch，主要是想成為《動物之森》的島民。為減少外出，部分玩家都選出在 Nintendo e-shop 下載遊戲，但玩家們都發現 Switch 會搜索不到 WiFi 的 5G 訊號，令遊戲下載速度不似預期。原來 Switch 並不是只能使用 2.4GHz 訊號，只要更改路由器設定就能連上較快的網絡。

2.4GHz vs 5GHz

市面上較新款的 WiFi 路由器，都會同時提供 2.4GHz 和 5GHz 兩種頻段的無線網絡。簡單來說，2.4GHz 的覆蓋範圍較大，但快速較慢；5GHz 的覆蓋範圍較細，但快速較快。對玩家來說，如果能使用更快的無線網絡，當然無論如何是追求速度，早一步下載完遊戲，就能快點享受。但大部分香港的 Switch 玩家都發現，明明家中的路由器有 5GHz，但 Switch 只能搜尋到 2.4GHz，其實用以下的方法就能令 5GHz 網絡出現在 Switch 上。

Switch 5GHz 頻道

Switch 並非不能連上 5GHz 網絡，只是其支援的 5GHz WiFi 頻道是 36-64／100-140 之間，筆者以 ASUS RT-AC86U 示範，路由器在沒有更改設定時，頻道為「自動」（157），因不在 Switch 支援的範圍內所以才搜尋不到。只要玩家在電腦登入路由器設定頁（必須連上同一個網絡），把 5GHz 頻段的頻道設定在以上範圍內，就能成功在 Switch 上使用 5GHz 網絡。測試後，下載速度將快接近一倍，非常建議玩家們也花約 3 分鐘進行設定更改。

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