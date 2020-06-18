6月21號日環食！手機拍攝技巧、安全觀測及最佳觀賞地點教學

【日環食 / 日偏食】6月21日除了是1萬元現金發放計劃開始申請及父親節，還是天文大日子，事關當日下午會出現難得一見的日環食！雖然在香港只能看到日偏食，但觀看時也記得要留意以下安全觀測法，以免傷害眼睛！

日食是什麼？

日食是太陽被月球掩蓋的自然現象。當太陽、月球及地球接近排成一條直線時，地球會進入月球的本影或半影，日食便會發生。而日食可分為日偏食、日環食及日全食三種。

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由於月球和地球軌道不在同一個平面，所以日食不會每個月發生。另外，由於日食帶，即可看到日食地區的範圍並不廣闊，結果在同一地區，平均要每隔2至3年才可看到1次日偏食，日全食更是非常罕見的天文現象。

(太空館)

不過，香港在未來100年內也無緣看到日全食，對不少人來說是此生無緣了。

觀測時間

6月21日將出現的是日環食，日食帶橫跨亞洲及非洲，在香港只能看見日偏食。

↓↓↓ 日食時間及詳情（點小圖放大看） ↓↓↓

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日食在當日下午2時37分開始，至下午5時25分結束，食甚時間為下午4時08分。

最佳觀測地點

由於日食期間太陽仰角較高，若天氣情況許可，大部份面向西方而沒有障礙物的地點，都是觀賞是次日食理想位置。

大家亦可透過網上直播觀賞是次日食：按此

觀賞日偏食注意事項

如果要觀賞日偏食，就要緊記以下事項，否則隨時損害眼睛，樂極生悲 ↓↓↓

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手機拍攝日食技巧

其實用手機也可拍出靚靚日食照片。台灣網路天文館就列出用手機拍攝日食技巧，大家可以參考。

（台灣網路天文館）

台灣網路天文館指出，手機的鏡頭較小，除了可使用專用濾鏡減光，也可將目視用的減光片貼於鏡頭前減光。

使用手動模式控制對焦（設在無限遠）、固定ISO，再依太陽曝光程度調整適當快門速度；若手機無手動模式功能，可使用曝光補償（調到－的位置）減低太陽過度曝光程度。

不過台灣網路天文館提到，手機拍照雖然方便，但一般手機都搭配廣角鏡頭，故拍到的太陽會細一些，畫質也會比其他數碼相機差。

天氣預測

天氣方面，天文台預測當日（6月21日）部份時間有陽光，但局部地區有驟雨，未知會否影響觀測。

(天文台)

下次日食何時出現？

如果錯過今次，下一次能夠在香港觀看的日食將於2023年4月20日出現，不過屆時的日偏食僅可「勉強觀看」。