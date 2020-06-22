派1萬│登記完仲有一步先算完成申請　填錯資料、重複登記解決方法

撰文：李家樑
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【現金發放計劃 / 1萬申請 / 政府派錢 / 派1萬 / 派一萬】政府1萬元現金發放計劃現正接受申請，2021年12月31日截止。不過提提大家，提交申請後還有一步要做才算真正成功登記，另外如果不小心填錯資料、重複遞交，應如何處理呢？
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政府1萬元現金發放計劃截至昨日下午5時已有約2,000,000登記。但大家不要提交登記申請後便「坐定粒六」，事關還要完成以下步驟，才算正正式式確認登記資料！
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另外，如果發現填錯資料，或重複遞交了申請，緊記要按以下方法處理，以免影響申請進度。
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現金發放計劃9大重點及5伏位 搞錯隨時無得申請？
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