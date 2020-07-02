BNO續領‧居英權｜「港區國安法」實施後，英國將對BNO（英國國民（海外）護照）持有人提供家屬提供入籍途徑，居英6年可申請成為公民，中國駐英國大使館則堅決反對。BNO續領問題隨即再度引起熱論，本文整合續領BNO方法。

英國將擴大BNO權利

英國首相約翰遜昨日（7月1日）在國會發言時提出BNO持有人明確入籍途徑，最快6年可申請成為英國公民。

▼▼▼ BNO入籍途徑如下 ▼▼▼

指出，英方將向BNO持有人提供5年居留許可（limited leave to remain），其間可以工作或讀書， 5年後可申請定居身份（settled status），再在12個月後申請成為公民，沒有名額限制。

中方堅決反對

中國駐英國大使館發言人回應時稱，英方曾與中方互換備忘錄，承諾不給予持有BNO的香港中國公民在英居留權，若英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則，「我們對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利」。

發言人要求英方客觀公正看待「港區國安法」問題，並尊重中方立場和關切，不以任何方式干涉香港事務。

發言人又強調，所有香港中國同胞，不論其是否持有「英國屬土公民護照」或者「英國國民（海外）護照」，都是中國公民。

BNO續領問題再因此引起熱論，如果持有的BNO已經過期，可按以下做法續領，但記得看看申請條件、申請步驟、相片要求、文件寄送到英國方法，以及副簽要求。

BNO續領方法

(資料圖片)

BNO 申請條件

1、BNO 是港英政府的產物，因此在 1997 年回歸後出生的朋友，便沒有申請的資格。 2、BNO 身分為終身有效只要在 1997 年前，曾申請過 BNO 的人，就算 BNO 過期多久，甚至是不見了，也有資格續領。 3、如果你在 1997 年前出生，但當時沒有申請 BNO，其實還有一個機會。就是擁有 BNO 的家長，如果曾經在護照的「included child」中，填寫了你的名字的話，就可以申請。

續領BNO步驟

曾申請BNO的人，可按此網上續領BNO，申請步驟大多是選擇題，5至10分鐘就能完成，之後以 Visa 或 Master 信用卡付款，並上載個人相片即可，詳情如下圖：（按小圖放大看）

▼▼▼ BNO 申請步驟（按圖放大睇）▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

相片要求

現時可以直接在系統上載證件相，但要注意需用 jpg 檔案格式上傳。官網上明確說明自拍證件相要求，以下幾點大家記得留意！

不過就算照片有問題，上載照片後，系統也會作出有關提示，毋須擔心。

完成表格後會列出所需寄回英國的文件，一般有以下幾項：

1﹑原本的 BNO 護照（未剪角），如遺失或被盜，需網上報失底在系統中填寫 LS01 表格（被盜的話要領取報失紙） 2﹑香港永久性居民身份證的雙面彩色影印本 3﹑現時持有的任何未過期之其他國家護照全彩影印本（每一頁，包括封面封底），或可以把護照正本（如特區護照）寄去申請 4﹑一份在過去 12 個月裡辦理且顯示申請人姓名及地址或居住地的文件，如政府信件﹑銀行信件、MPF信件和顧主信件等 5﹑個人和父母（如有）的出世紙雙面彩色影印本

文件寄送到英國方法

最後，按不同的 BNO 頁數支付費用後，會收到電郵和短訊。只要利用當中的申請編號，就能登入 HMPO 的網頁，找出HMPO 郵寄地址後，就能把文件一次過用快遞或空郵掛號寄到英國。一般收到短訊後大約 3至4 個星期就會寄回香港，而且申請所需的文件會和 BNO 分開寄回，例如護照正本等。

如持有 BNO 的話，筆者也建議進行續領（HK01 圖片庫）

誰需要副簽？

副簽可能是不少人續領 BNO 面對最大的難題，如果你是定期進行續領的話，很大機會沒接觸過副簽。英國官方也對此部分作出說明，指出那些申請人必須進行副簽，如你的情況和以下的對象符合，筆者建議把副簽連同文件一併寄到英國作申請會較好。

需要副簽的申請人：

1、兩次申請間，容貌改變極大 2、護照資料有需要修改（如曾經改名） 3、補領已遺失／被盜／損毀的護照 4、續領有效期受限制的護照 5、被系統歸類為首次申請護照人士 6、首次申請護照人士(BN(O)申請者只限於自己的姓名及資料包括在父/母/其他人的護照內)（First Adult Passport）

副簽人（副署人）要求：

1、和你認識不少於兩年（非親屬、伴侶） 2、專業人士(現職或已退休)（於 HMPO 工作和醫生不可，除非該名醫生是朋友，以及認識了不少於兩年。換句話說，家庭醫生和長期接受同一名醫生療癒的不同） 3、指定國籍，並持有該國護照：英國國民（持有 BNO 亦可）、愛爾蘭公民、英聯邦公民、歐盟公民、美國公民。 P.S. 副簽人是英國國民（持有 BNO 亦可）或愛爾蘭公民時，申請處理速度會較快。

HMPO所接受的專業人士列表（按此了解）

副簽手續

其實在新的網上申請系統，系統會根據申請人的資料顯示是否需要副簽，如要的話則有一份副簽表格需要列印，副簽人要在聲名書上填寫個人資料和簽署，及付上自身英國護照彩色影印本。而系統上的 online 處理副簽手續只適用於有英國住址人士使用，一般在香港的申請人仍需列印副簽表格以親筆填寫。申請人的相片可以直接在網站上載，無須用舊方法寄多一張有副簽人聲明的證件相片，不過如大家想確保申請順利，把有副簽人聲明的證件相片和副簽文件連同以上所有申請文件寄出亦可。

至於報失 BNO程序等，可參考以下文章：

【BNO 續領．居英權】新系統10分鐘申請教學 解釋副簽﹑報失步驟