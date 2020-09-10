Windows 10十大必學快捷鍵　不止Ctrl+C　虛擬桌面多工處理最實用

【Windows 10 快捷鍵】不論返工還是讀書，都難以完全擺脫 Windows，即將 Windows 10 推出多年，但原來仍有不少用家不熟悉當中的操作。可能你以為「Ctrl+C」（複製）﹑「Ctrl+V」（貼上）就夠用的話，就太小看 Windows 10 了，其實當中有很多實用的快捷鍵，幫你更有效率地操作電腦，今次就先分享 10 大必學的快捷鍵給大家。

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PS4已推出了7年，就算Slim和PS4 Pro也有4年，近日網上好多人表示主機出現各種毛病，特別是壞了光盤不能讀碟，被迫要玩下載版遊戲，但500GB HDD又裝不到太多，最慘是過多幾個月就出PS5，於這個尷尬時間又不想買多部PS4。本文就教大家一個為PS4強化續命的解決方法，就是自己動手換SSD硬碟！

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