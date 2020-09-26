AirPods Pro推出將近一年，相信不少用家已到保養期尾聲，就算細心使用都可能已有不少小問題出現。其實，就算大家沒有購買Apple Care+，都可以於Apple Store預約免費更換新耳機（維修），究竟如何check現時AirPods還有沒有保養？Apple Store登記步驟？即刻詳細解說！

AirPods或AirPods Pro用了一段時間難免會有一些小毛病出現，小記的AirPods就在去年購買用了大半年後發現AirPods Pro發出一些十分輕微的電音，雖然對於聽歌沒有太大影響，但始終感覺不太好。因而決定就在保養期前於Apple Store嘗試「維修」，說就說是「維修」但因為耳機太細不能即場維修，大都會更換對新的耳機給買家。

前往Apple Store免費更換新的AirPods！（小露寶攝）

想知如何Check AirPods Pro的保養期？以及記者「實戰」登記Apple Store更換耳機的步驟，即睇下圖解說👇👇👇👇👇👇

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同場加映：蘋果AirPods Pro推出至今已一年，但仍有好多用家不知道它的實際設定和使用方法，即與大家分享13個必學技巧！

👇👇👇點圖看AirPods Pro隱藏技巧👇👇👇

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同場加映：AirPods Pro已成iPhone用家不二之選，雖然使用上非常方便，但很多用家都表示充電盒容易積蓄污垢，全白色設計更是突出骯髒。只要簡單的工具就可以完成清潔。

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