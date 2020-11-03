限時訊息已推出在多個通訊軟件中，WhatsApp終於都有了！用家在開啟新功能後，對話訊息7天後自動消失。新功能已經可以在Apple iOS及Android平台使用，網頁版和桌面版都得。

WhatsApp新出的限時訊息功能可以用在個人對話或者群組對話中使用，如果你發現自己的WhatsApp未有此項設定，可以先更新程式，以後和朋友傾秘密，就不用再麻煩將訊息一個個刪除了！

👇👇【點圖放大睇】教你6步開啟WhatsApp限時訊息功能👇👇

+ 7 + 7 + 7

「圖片」不會自動刪除

不過這個新功能其實不能完全刪除訊息。在限時對話中所傳送的圖片，一旦自動下載到手機後，就算7日後訊息自動刪除，圖片也不會跟隨消失。因此要留意，如果不想留下相片紀錄，就記得要將自動下載圖片的功能關閉掉！

除了傾密計會用到限時訊息功能外，WhatsApp在職場上亦經常用到。打工仔如何在假期時逃避上司和同事的訊息而不失禮貌？如何隱藏自己的私生活動態？以下必學13招WhatsApp技巧，幫你在職場上順風順水！

👇👇【點圖放大睇】打工仔必學13個WhatsApp秘技👇👇

+ 10 + 10 + 10

同場加映：AirPods無線耳筒錄音功能詳細教學 附13個AirPods Pro隱藏秘技

AirPods除了能用來通話和聽歌外，其實配合iPhone還有不同的有趣功能，其中透過AirPods錄音的功能就相當實用。用家只要用AirPods呼叫Siri後便會自動錄音，對想不動聲色地錄下談話內容的人非常有用。附上詳細教學，教你如何設定這項錄音功能！

👇👇點圖看開啟AirPods錄音功能詳細教學👇👇

+ 2 + 2 + 2

想睇埋另外13個AirPods Pro隱藏秘技？請觀看完整文章：AirPods無線耳筒錄音功能詳細教學 附13個AirPods Pro隱藏秘技