Black Friday 辛辛苦苦掃完平貨，當然希望可以盡快送到香港，因此，如何以最快最划算的方法，將心水貨品運返香港是一大學問！不少新手都認為，集運又麻煩又複雜，但其實只要掌握國際轉運需要注意的地方，新手都不會「中伏」。以下教你用海外轉運的步驟、如何揀選集運平台和國際集運需要留意的地方，等你在Black Friday前做足準備！

新手首先要了解如何用集運將貨品由外國合併寄送到香港，以下以集運平台Buyandship為例，講解集運送到香港的流程，基本上大部分集運商的做法都是大同小異。

👇👇 Black Friday海外集運新手流程五部曲 👇👇

直送／集運邊個好？

集運主要是方便一些在不同賣家購買大量貨品的消費者，若然你只購買數件產品，有些網購平台如Amazon，有提供直送香港的選擇，不想用集運的你可以選擇用官方直送服務。不過，並不是所有產品都能直送到港，此時還是需要使用國際轉運才能將貨品運送回港。《香港01》數碼生活記者整理了5間較多香港人使用的集運公司收費資料，即睇哪間最平最抵！

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想慳得最多，消費者就要因應不同情況，選擇最適合的集運商，有需要可以使用網站上的運費計算器，估算所需費用，以免平台收取額外費用。有別於淘寶集運，國際集運在如何選擇倉庫地址、運費計法都有些不同，因此無論是新手還是老手都要多加注意。下面6個集運小貼士，幫你避開「中伏」的地方！

👇👇 Black Friday新手用海外集運一定要知的6個貼士 👇👇

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正所謂「慳得一蚊得一蚊」，趁Black Friday掃貨無非都是希望用最抵價錢，買到自己的「心頭好」，所以一定要掌握網購慳錢技巧，更要善用格價網站，下文就教各位新手Amazon購物5個要注意小貼士，以及Black Friday慳錢技巧。

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