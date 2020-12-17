MeWe新手包！轉會上手必學9大入門功能！｜Facebook於2004年創辦、2007年左右引入香港，短短十幾年發展為全球最大型的社交平台之一，不過很多問題隨之而來，Facebook被批評實施嚴厲的言論審查和無故封鎖帳號。 近年不少用家棄用Facebook「轉會」至較新平台MeWe。本文整合MeWe 9大必定要識入門功能教學，讓近日由Facebook跳槽至MeWe的新用家能夠簡單上手，在新平台開拓新天地。

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MeWe比Facebook「優越」之處，不只有在同一個Post可以畀兩個Emoji，就連貼上YouTube影片時也能讓用家更改片名和簡介。其實Facebook在7、8年前也曾存在這人人讚好功能，不過它後來也隨着改版而步入歷史了。沒料到會在MeWe重遇這種真正User Friendly的經典設計，復古美學之餘也著實令不少年紀大的網民驚喜萬分！即睇：

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同場加映👍：MeWe vs. Facebook十個功能特點懶人包

香港越來越多人開始使用MeWe，究竟MeWe可否取替Facebook？兩者又有甚麼分別？下面將會逐一解釋。

Facebook因禁止美國總統大選候選人特朗普的消息傳播，更對用戶的言論進行審查，令特朗普支持者或保守派反感，轉向使用MeWe較自由的平台。到底MeWe係乜？MeWe在2012年成立，是一間與Facebook類近的社交媒體。（香港01美術部製圖）

近月Facebook因為禁止美國總統大選候選人特朗普的消息傳播，和對用戶的言論進行審查，令更多特朗普支持者或保守派反感，因而轉向使用MeWe較自由的平台。

（MeWe網站截圖）

到底MeWe係乜？MeWe在2012年成立，是一間與Facebook類近的社交媒體。網站創辦人兼行政總裁Mark Weinstein表示，MeWe強調無廣告、不過濾內容和不洩露用戶資料予第三方的網站，網站的營運資金全靠高淨值客戶投資和用戶付費訂閱，因此不存在政治上的偏頗。

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同場再加映👍：家長必學3招防止子女打機睇片亂課金

【iOS 家長防子女課金教學】Apple iPhone、iPad 功能多多，近年不少家長更將手機／平板當成孩童的「電子奶咀」，為求一刻的安寧讓子女用iPad等裝置玩遊戲。然而有家長在隨後的月份收到數額極其「震撼」帳單。原來子女在父母不為意的情況下於遊戲Apps內購買了大量的虛擬寶物。家長如果不想破財，必學以下3招。

有家長在隨後的月份收到數額極其「震撼」帳單。原來子女在父母不為意的情況下於遊戲Apps內購買了大量的虛擬寶物。（香港01美術部製圖）

外國男童玩《Sonic Forces》豪碌$13萬港幣

據外媒報道，美國一名6歲男童 George Johnson 在今年的暑假用他母親 Jessica Johnson 的 iPad 遊玩 Sega 開發的遊戲《Sonic Forces》，而在幾個月間，Jessica 不斷收到來自 Apple 的帳單，其中在 7 月 9 日單日，交易甚至達到了 25 單，總值超過＄2500 美元。

George 的每單交易數額不一，由 1.99 美金至 99.99 美金的金幣箱都有（圖 Sonic Forces）

Jessica Johnson 一度以為收到的帳單只是不同的詐騙電郵，直至她向 Apple 反映後才被告知所有交易為真確、且由她的小兒子下單，才真正意識到事情的嚴重性，而來到此時，累積的未付金額已達到$16,293.10 美元、即換算約＄13 萬港元。她在拒絕付款的同時大呼：「有那個成人會為一箱虛擬金幣花上＄100美元！？」…這位太太，似乎不太了解手遊每年出自「成人」之手的收益呢。

家長學會 iOS 3 招、防止子女於未知情下課金

Jessica Johnson 一家的例子已非首次聽聞，這樣的「震撼帳單」很多時因為虛擬物品已被消費而令家長難以逃避付款責任。但其實 Apple 方面在幾年前已著力加入不同的系統措施讓家長預先設定，從最基本的密碼，以至前年推出的「家人共享 Family Sharing」功能，至少有 3 個不同方法，全部都只需要簡單幾步就可防止悲劇重演。

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以上只教了一招半式！想學足全套招數以防仔女「敗家」？請瀏覽完整全文👉👉👉iPhone／iPad教學｜子女打機睇片亂課金？家長必學3招避震撼帳單

本篇教學適用於子女使用 iPhone 的家長，如果你的子女是使用 Android 機的話，可以按此跳轉參考 iOS 方面的家長監控設定教學。

同場再三加映👍：Rumble可挑戰YouTube？Rumble有乜睇？8類熱門頻道推薦

美國總統大選結果爭議未有定案，不少人批評社交媒體審查篩選言論，影響到選舉結果，特朗普支持者就呼籲以Rumble取代YouTube。

現時Rumble在亞洲地區還未普及，但受到多位YouTuber轉戰Rumble的影響，歐美地區的用戶和影片瀏覽量在近月已經錄得驚人增幅。（香港01美術部製圖）

香港也有不少時事KOL因YouTube經常「黃標」，而考慮轉用Rumble。一時間，Rumble成為搜尋熱門關鍵字，究竟這個新一代短片平台有乜嘢睇？

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想知影片平台Rumble仲有咩頻道推薦？請觀看完整文章👉👉👉Rumble可挑戰YouTube？Rumble有乜睇？8類熱門頻道推薦