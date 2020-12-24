iPhone 12 Pro Max ProRAW拍攝懶人包｜iPhone 12 Pro／Pro Max更新至iOS 14.3之後，新增「ProRAW」的拍攝相片格式，令用家在執相時彈性更大，方便後製。不少攝影師試過iPhone 12 Pro的ProRAW格式後，讚不絕口。究竟如何才可以啟動ProRAW功能？ProRAW的相片可以執到有幾靚？以及介紹3個iPhone上必用的執ProRAW apps！

iPhone 12 Pro／Pro Max的ProRAW格式相片，終於連同iOS 14.3一同推出。Apple於10月時的發布會指出ProRAW格式的相片，利用Deep Fusion以及Smart HDR等拍攝技術融合下的RAW格式影像檔，更有深度及更多影像資訊集合，可以方便用家後期執相時有更大的彈性，可以對色彩、細節和動態範圍作深度處理。

聽落好像很複雜，但使用上其實十分簡單，而且如果配合記者介紹的3個apps，更易上手，簡單就可以後期執出大師級的相片。

利用ProRAW的優點，簡單後期執出大師級的靚相。（iPhone 12 Pro Max拍攝、林勇攝）

👇👇即睇ProRAW如何使用、實試分別、什麼時間適用以及3個ProRAW必備執apps介紹懶人包圖文解說！👇👇

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👇👇再睇睇外國著名攝影師Austin Mann示範用iPhone 12 Pro拍攝的ProRAW相片與一般相片後期製作的分別👇👇

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同場加映：iPhone 12 Pro Max貴為史上最大部的iPhone，無論效能、螢幕質素及相機鏡頭拍攝都比之前的iPhone，甚至比同系的12 Pro出色。究竟機能有幾勁？以及機身是否大到單手好難用？立刻為大家開箱實測。

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同場加映：iOS 14.3 加入ProRAW 和 AirPods Max 新功能，而且更加入非常期待 App Clips 新功能，生活應用的便利性亦有機會在 iOS14.3 後再次提升。想知仍有什麼新功能值得留意？

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同埸加映：AApple AirPods Max除了官方所指的功能外，還有不少沒有提及、或大家未能注意的隱藏功能，立刻為大家詳盡講解。

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