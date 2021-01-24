「智方便+」懶人包｜3分鐘開戶　網上辦續車牌、報稅24項政府服務

實用教學
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「智方便」app簡單網上續牌、報稅！早前政府推出「智方便」app，可以用作個人數碼簽署功能，於網上幾步申請多項服務。尤其近期不少政府服務有限度服務下，如果利用網上申請方法就更加簡便。究竟如何申請「智方便」戶口？下文為大家詳解。

「智方便」是政府近月推出的手機app服務，可以提供「身份認證」以及「數碼簽署」服務，令用家可以網上申請政府不同服務，包括網上申請運輸署的車牌續領服務、網上報稅等，非常實用。

智方便主要分為兩重登記方法，包括擁有「身份認證」功能的一般「智方便」以及包括「數碼簽署」功能的「智方便+」。前者只需要用電話就可以登記，而後者需要前往指定地方申請才可。當然，不少服務都需要「數碼簽署」才可以網上申請服務，因此記者還是建議有空時先申請「智方便+」一勞永逸。

👇👇3分鐘申請「智方便+」步驟方法、24個可用「智方便」網上申請公營服務列表👇👇

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網上續牌（車牌續領）方法 👉網上續牌3分鐘搞掂！手機申請車輛牌照懶人包（附智方便教學）

👇👇即睇手機登記「智方便」方法流程👇👇

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睇全文 👉智方便App懶人包｜登記及公私營服務功能一覽　新冠疫苗都關事？

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