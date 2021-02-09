撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-02-09 07:00

年廿八大掃除，當然不少得要清潔廚房。廚房一向是油漬重災區，如果平日沒有定時清潔，情況會相當惡劣。尤其是洗抽油煙機，看到那些頑固的陳年油垢，真的未開始洗已經想放棄了。坊間流傳不少洗抽油煙機的土炮方法，今次記者選擇試用梳打粉及白醋兩種較多人分享的方法，實試是否真的有用！

平時有清潔開廚房的人都應該知道，最麻煩就是油煙機中的陳年油垢，無論如何擦拭都難以清洗，或者需要花大量體力和時間才能洗乾淨。不少清潔產品都聲稱能快速去油去污，但最後出來的效果都是未如理想，令人非常煩惱。想清洗機器後煥然一身？其實可以用極平的方法自製清潔劑，比買坊間的清潔產品分分鐘更有效！

市面上的抽油煙機大致分為排氣型和再循環型，兩者的清洗方法略有不同，但都能使用以下的土炮清潔劑配方清潔。今次以排氣型抽油煙機做示範，機罩可以拆下來清洗，洗前記得鋪上報紙遮蓋煮食爐，以免拆除時油漬會沾污爐頭。

👇👇【點圖放大看】梳打粉/白醋洗抽油煙機，邊種方法最掂？👇👇

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除了有好的清潔方法外，使用適當的小工具幫助自己也能清潔得更輕鬆！另外網傳用白醋混合梳打粉清潔能增加潔淨威力，使工作能事半功倍，究竟是否屬實？下面四個洗抽油煙機的小提醒，教你洗得更輕鬆！

👇👇【點圖放大看】想洗得更輕鬆？有乜小Tips？👇👇

同場加映：年廿八大掃除｜Switch+RingFit健身環清潔教學 做錯一步開唔返機

相信宜現在人人手中都起碼有一部Switch！在床上玩、帶出街乘車玩、在公司又玩，無時無刻都接觸到Switch，你又知不知道遊戲機有多髒嗎？任天堂官方早前就教大家如何正確清潔Switch及Ring Fit健身環，原來用錯清潔用品都會隨時令Switch壞機、甩色兼變形！

👇👇打算用佢消毒Switch？原來唔得！即睇任天堂教你點清潔👇👇

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除咗Switch，記得要清洗埋個Ring Fit健身環！想知官方教點樣清潔？即睇：年廿八大掃除｜Switch+RingFit健身環清潔教學 做錯一步開唔返機